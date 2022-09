La provincia impulsa los Mercados MultiplicAR a través de políticas sociales

Mercados MultiplicAR

Presencias

El secretario de Economía Social de la provincia, Luis Precerutti, y el coordinador de Soberanía Alimentaria del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, Andrés Jorge, y la coordinadora del departamento Concordia de la cartera Social, Marcela Sbresso, junto a la diputada nacional de la provincia de Buenos Aires, Natalia Zaracho, acompañaron al presidente municipal Alfredo Francolini en la inauguración del Mercado MultiplicAR Pueblo a Pueblo en Concordia.El Mercado Pueblo a Pueblo, fruto del trabajo articulado entre Nación, Provincia, municipio y organizaciones de la Economía Popular, comenzó a funcionar este martes en el predio Ex Estación Norte. Este proyecto tiene como finalidad comercializar de manera directa y a precios populares productos de almacén, verdulería, pescadería, alimentos frescos y sanos de emprendedores y emprendedoras de la zona.Al inicio de la actividad, el secretario señaló: "Nuestro gobernador, Gustavo Bordet, siempre nos impulsa a generar trabajo genuino y pone en agenda a la Economía Social y Popular con hechos concretos. Hoy estamos inaugurando uno de los siete Mercados MultiplicAR en los que estamos trabajando en la provincia, pero además nos estamos dando otras estrategias con los Mercados de Cercanía del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y con ferias y mercados populares a través de programas provinciales"."A 10 años de la sanción de la Ley de Economía Social provincial, estamos muy emocionados de acompañar este momento de fiesta y alegría. Este Mercado MutiplicAR es un logro importante del trabajo mancomunado entre los Estados nacional, provincial y municipal, como también de los movimientos de la economía popular, y es necesario reconocer la importancia de trabajar juntos para dar respuestas a nuestros vecinos y vecinas", agregó el funcionario.Por su parte, el intendente manifestó: "Para nosotros es una alegría enorme inaugurar este espacio. Este trabajo coordinado es un logro de todos, desde el espacio físico que brindamos desde la Municipalidad, y el acompañamiento del Ministerio de Desarrollo Social provincial hasta el apoyo del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Que se pueda ofrecer productos de la zona, producidos en la ciudad y la región, es realmente muy importante y significa un empuje para la Economía Social, que viene creciendo de manera importante en la provincia y la ciudad".Asimismo, la diputada nacional Natalia Zaracho indicó: "Estoy feliz de que me hayan invitado, y quiero felicitarnos por este Mercado. En tiempos tan difíciles, que no sólo podamos pensar en los derechos de los y las trabajadoras sino también en cómo alimentamos a nuestro pueblo, de manera más sana, con mejor calidad, sin tantos intermediarios, es muy importante. Hoy, cuando tenemos los alimentos concentrados en muy pocas manos, tenemos que pensar políticas más distributivas para que los alimentos no falten en ninguna mesa de los y las argentinas".Los Mercados MultiplicAR son un programa nacional de acceso a alimentos saludables, dependiente del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Se trata de mercados donde funciona un servicio de comercialización de alimentos a población beneficiaria de programas sociales y donde también se realizan actividades de difusión y capacitación sobre seguridad alimentaria.En el caso del Mercado Popular MultiplicAR Pueblo a Pueblo, es producto del trabajo conjunto entre las seis integrantes de la cooperativa La Comercializadora LTDA, quienes estarán a cargo del proyecto, y tiene como eje principal establecerse como nexo entre las franjas poblacionales más vulnerables basado en la posibilidad de acceder a capacitación sobre el origen de los alimentos y alimentos de calidad nutricional.Durante el acto inaugural, integrantes de la Cooperativa contaron parte del proceso de creación. En este sentido, Ermelinda Ditrich mencionó: "Hace más de un año y medio que venimos trabajando con los funcionarios de la Municipalidad, pero hace alrededor de tres que comenzamos a trabajar como grupo de productores. Durante este tiempo fuimos haciendo ferias itinerantes en diferentes puntos de la ciudad de Concordia y lugares cercanos. Hoy somos una cooperativa formalmente constituida y eso nos ayudó a concretar este Mercado, que significa una puerta muy grande que se nos abre a todos los productores de la zona".En la actividad, desarrollada este martes, también estuvieron presentes el secretario de Desarrollo Social y Producción de la Municipalidad de Concordia, Fernando Barboza; las y los concejales Cristina Guitar, Juan Domingo Gallo y Claudia Villalba; representantes del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Concordia y del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), y la Fundación Conased.