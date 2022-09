Otra empresa se instalará en el Parque Industrial Sustentable de Gualeguaychú

Este lunes, en el Palacio Municipal, el intendente de Gualeguaychú, Dr. Esteban Martín Piaggio y el secretario de Producción y Desarrollo Económico, Carlos Silva, recibieron a integrantes de la empresa Los Gringos con quienes se realizó la firma del acta compromiso para su instalación en el Parque Industrial Municipal Sustentable.



La empresa se dedica a la reparación de acoplados y semirremolques, la instalación del tercer eje, y de frenos ABS. Actualmente operan en la Ruta 14 km 53.



“Avanzamos con la construcción del segundo parque industrial de nuestra ciudad, un gran sueño que busca generar condiciones para que Gualeguaychú siga creciendo”, afirmó el intendente Piaggio y profundizó: “este enorme proyecto que estamos construyendo busca el desarrollo a 30 años de la industria en nuestra ciudad. Seguimos sumando voluntades y compromisos y en este caso se trata de Los Gringos”.



Finalmente señaló que “llevamos adelante un gobierno presente que invierte los fondos públicos de forma planificada buscando el desarrollo armónico de nuestra ciudad, que aumente la producción y pueda dar respuesta a las necesidades laborales de nuestro pueblo”.



Sobre el Parque Industrial Municipal Sustentable

Esta nueva iniciativa de la Municipalidad de Gualeguaychú se trata de la construcción del primer parque industrial sustentable de la provincia de Entre Ríos. En la actualidad el proyecto avanza, con múltiples obras de infraestructura en marcha, está ubicado en el kilómetro 61 de la Autovía 14, un punto estratégico para conectar la ciudad, la región, la Argentina y el Mercosur.



En este predio de 25 hectáreas, las empresas nuevas o que buscan relocalizarse, podrán instalarse y disponer de 31 lotes con todos los servicios que requieran para la producción seca no contaminante. Su característica principal reside en su misión ambiental y en la no generación de residuos industriales líquidos. De esta manera, el Municipio interviene para crear las condiciones que permitan el desarrollo de la actividad privada productiva, que genera puestos de trabajo genuino y un círculo virtuoso para la economía de la ciudad.



El segundo Parque Industrial de Gualeguaychú surge de la decisión política del gobierno local de impulsar el desarrollo de un modelo industrial amigable con el ambiente y con el entorno urbano en el que lleva a cabo sus actividades.



Con ese objetivo, trabajamos en un plan de ordenamiento territorial que cause impacto positivo en el ambiente y, mediante acciones conjuntas y coordinadas entre el sector público y el sector privado, buscamos tanto la relocalización de actividades que actualmente son incompatibles con el espacio en el que se desarrollan, como la creación de nuevas propuestas industriales locales y regionales y la atracción de empresas externas.