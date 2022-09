Intendente de Gualeguaychú gestiona recursos para parque industrial sustentable

Este miércoles el intendente de Gualeguaychú, Dr. Esteban Martín Piaggio, fue recibido por el secretario de Economía del Conocimiento de la Nación, Ariel Sujarchuk, Analís Hernández, jefa de gabinete, Natalia Wolaniuk, subsecretaria de Promoción y Desarrollo de Capacidades para la Economía del Conocimiento y Alejandro Vicchi, director para la Federalización de la Innovación Productiva, en la sede del organismo que depende del ministerio de Economía de la Nación.



Durante el encuentro conversaron sobre las diferentes líneas de acción con las que cuenta el gobierno nacional para acompañar mediante Aportes No Reembolsables por un monto máximo de $40.000.000 proyectos ligados al desarrollo del sector: impulsando el asociativismo de productos y servicios dirigidos a las economías regionales. La adquisición de equipamiento tecnológico de espacios de desarrollo de la Economía del Conocimiento. Brindando asistencia técnica y capacitación para promover la innovación productiva y/o facilitar a PyMEs del sector.



También promoviendo la creación de nuevos nodos o la consolidación de nodos preexistentes mediante la elaboración de planes estratégicos, planes de negocios, contratación de un gerente u obra civil para sede de clústers de Economía del Conocimiento.



El intendente Piaggio dio cuenta del avance del nuevo Parque Industrial Municipal Sustentable, un espacio donde desarrollar este tipo de nodos donde puedan interactuar distintos actores del sector.



“Les transmití la importancia y lo que representa para Gualeguaychú tener un segundo parque industrial y de lo estratégico para el desarrollo productivo de las próximas décadas”, expresó y continuó: “seguimos gestionando los recursos que necesita la ciudad para crecer y tener más producción y más trabajo”.



Finalmente, el Intendente expresó que “en el nuevo parque industrial sustentable tenemos espacios para la radicación de empresas en 31 parcelas y sin dudas los sectores de la tecnología o de la economía del conocimiento encontrarán allí el mejor lugar para su desarrollo y crecimiento”.



Sobre el Parque Industrial Municipal Sustentable



Esta nueva iniciativa de la Municipalidad de Gualeguaychú se trata de la construcción del primer parque industrial sustentable de la provincia de Entre Ríos. En la actualidad el proyecto avanza, con múltiples obras de infraestructura en marcha, está ubicado en el kilómetro 61 de la Autovía 14, un punto estratégico para conectar la ciudad, la región, la Argentina y el Mercosur.



En este predio de 25 hectáreas, las empresas nuevas o que buscan relocalizarse, podrán instalarse y disponer de 31 parcelas con todos los servicios que requieran para la producción seca no contaminante. Su característica principal reside en su misión ambiental y en la no generación de residuos industriales líquidos. De esta manera, el Municipio interviene para crear las condiciones que permitan el desarrollo de la actividad privada productiva, que genera puestos de trabajo genuino y un círculo virtuoso para la economía de la ciudad.