El programa "La Justicia va a los Barrios" atendió consultas en Paraná XVI

Integrantes de la magistratura y del funcionariado judicial; de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) y del Instituto Provincial de Discapacidad (IproDi) atendieron este miércoles, hasta el mediodía, en la Escuela Secundaria Nº18 "Brigadier Gral. Don Juan Manuel de Rosas", ubicada en las calles 1° de Mayo y Germán Burmeister del Barrio Paraná XVI, de Paraná.La jornada fue coordinada por el juez Penal de Niñez y Adolescentes, Pablo Barbirotto, y participaron integrantes de los Ministerios Públicos de la Defensa y Fiscal y del Juzgado de Paz.Barbirotto destacó ala convocatoria de vecinos que acercaron a sacarse las dudas. “No es necesario iniciar ningún trámite; ante cualquier consulta que puedan tener de índole jurídico, pueden asesorarse al respecto”, aclaró.En ese sentido, el magistrado comentó que “personal de IPRODI se sumó al operativo porque en otros barrios a los que hemos ido, las personas con discapacidad no tenían el Certificado Único de Discapacidad y se les dificultaba el poder iniciar ese trámite”. Fue por eso que indicó que los asesores “ayudan a llenar ese certificado que es tan importante para el acceso a derechos de las personas con discapacidad”.“Los vecinos se acercan por trámites vinculados a asignaciones y demás actividades que realiza Anses, además de cuestiones de familia vinculadas a cuotas alimentarias, tenencias, regímenes de visitas y muchas consultas sobre cuestiones por violencia doméstica. También venimos con un fiscal porque en muchos barrios se acercan con cuestiones vinculadas a narcomenudeo o denuncias y conflictos entre vecinos a los que se intenta buscarles una salida alternativa y no judicializarlas”, detalló Barbirotto.Por su parte, el titular de la unidad de gestión de Anses en Paraná, Gustavo Guzmán, aclaró: “Cuando Anses sale de las oficinas realiza trámites sociales; hay muchas consultas, pero no se inician tramites previsionales”. En la oportunidad, comunicó que “hoy termina la inscripción al Progresar”.