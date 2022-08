La vecinal de Puerto Sánchez festeja el día del Niño y pide donaciones

Este sábado 3 de septiembre a las 15, la vecinal de Puerto Sánchez realizará el postergado festejo por el Día del Niño y piden donaciones.



“Queremos hacer un agasajo a nuestros gurises, como todos saben venimos de momentos difíciles que ni los chicos preguntaban por la fiesta y no habíamos organizado nada, pero como a ellos no les importa la fecha sino el agasajo, tener un regalito, los juegos, decidimos hacerlo este fin de semana”, contó a Elonce Mariana Ríos.



En este sentido, indicó que “tenemos muchas donaciones que nos han hecho llegar estos días de juguetes y golosinas, pero falta. Estamos necesitando juguetes para nenas principalmente, no importa que sean usados si están en buen estado y algunas golosinas más”.



Ríos contó que la vecinal de barrio El Morro les prestará el sonido “para que los chicos tengan un poco de ruido porque no vamos a tener bandas. Si alguien quiere sumar un pelotero, es bienvenido”.



Quienes quieran colaborar, se pueden comunicar al 343 5145563 o al Facebook Se despierta Puerto Sánchez. Elonce.com