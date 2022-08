En el día del Árbol, CARU entregó 301 especies nativas en Gualeguaychú

Foto 1/2 Foto 2/2

Al conmemorarse este lunes 29 de agosto el "Día del Árbol", la Delegación Argentina de la Comisión Administradora del Río Uruguay lanzó un plan de reforestación de especies nativas a través del cual se entregarán más de 2400 especies a las diferentes ciudades del corredor del Río Uruguay. El lanzamiento se realizó en una ciudad emblemática por su trabajo en la concientización ambiental: Gualeguaychú.



El Presidente de la Delegación Argentina de CARU, José Lauritto, entregó 301 árboles a la Municipalidad de Gualeguaychú que lleva adelante, hace ya varios años, diferentes campañas de plantaciones de árboles nativos en conmemoración del Día del Árbol. En el Paseo de la Costa, junto a Martín Roberto Piaggio, la viceintendenta Lorena Arrozogaray, el Senador Jorge Maradey, el director de Espacios Públicos Alejandro Beatrice, la Coordinadora del equipo de Ambiente María de los Angeles Gómez, entre otras autoridades municipales y ciudadanas, se realizó la plantación de los primeros ejemplares entregados.



Lauritto afirmó que: "Estamos aquí para lanzar este plan que consiste en plantar más de 2400 especies nativas en las ciudades de la costa del río Uruguay. Y estamos aquí porque el compromiso por el cuidado del medio ambiente está en el ADN de Gualeguaychú. Ver aquí que nos acompaña Juan Veronesi y otros referentes históricos de la lucha de la Asamblea Ambiental, también habla de valores que no se abandonan. Ese orgullo y ese compromiso de esta ciudad, nos llevó a decidir que desde aquí lancemos este programa con el que entregaremos árboles en Federación, Concordia, Concepción, San José, Liebig, Yeruá y hasta en diferentes localidades del Departamento Tala", remarcó y destacó que por la tarde, la campaña continuaba en la ciudad de Colón, donde la Delegada de CARU Miriam Lambert entregó 50 árboles más para el Aeroclub y el Sedronar de esa localidad.



Martín Roberto Piaggio agradeció a Lauritto y en él a la Delegación Argentina ante CARU por la entrega de los árboles, pero también por el vínculo y el interés permanente por Gualeguaychú: "José mantuvo siempre ese compromiso por el pueblo y las instituciones de nuestra ciudad y eso enriquece muchísimo el vínculo de nuestras comunidades". Arbolar Guale 2022 Lorena Arrozogaray contó detalles del Plan "Arbolar Guale 2022" y las actividades que se coordinan junto a organizaciones, escuelas, clubes y otras instituciones que participan de actividades de concientización sobre la importancia de las funciones que los árboles cumplen en los ambientes, motivo de ello son las plantaciones participativas que se vienen desarrollando en plazas, parques, establecimientos escolares de distintos niveles y modalidades, clubes, organizaciones no gubernamentales, avenidas y boulevares, centros de salud, etc.



La jornada contó con la participación de alumnos de 6º año del Instituto José María Bértora, colegio con orientación en educación ambiental, quienes se sumaron a plantar los primeros 20 árboles en el Paseo de la Costa, espacio recuperado por la gestión municipal y donde se colocarán un total de 200 ejemplares nuevos. Los otros 100 árboles serán entregados a instituciones y organizaciones de la ciudad que han solicitado árboles para reforestar.



Entre las especies entregadas por CARU, se destacan los sarandí, Timbó, Ñandubay, Ubajay, molle, Guayabo, MataOjo, Espinillos, Talas, Ibirá Pitá, Anacahuita entre 25 especies diferentes de árboles nativos entregados.