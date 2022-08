Hubo reclamos en la inauguración Exposición de la Sociedad Rural La Paz

En su discurso inaugural de la 92º Exposición Agrícola ganadera y 44º Muestra comercial e Industrial La Paz, el Dr. Alejandro Muller, presidente de la Sociedad Rural La Paz, agradeció y saludó a las autoridades de las entidades rurales de CRA, FARER, FEDECO, FAA, SOCIEDAD RURAL ARGENTINA, Rurales de la provincia y demás autoridades y público en general. Seguidamente, hizo un repaso del trabajo desarrollado en la institución al tiempo que mencionó un listado de problemas y reclamos que viene llevando adelante el sector desde hace años, que aún persisten y siguen sin respuesta.“Causa mucha tristeza pensar que un país con tanto potencial, con suelos aptos para todo tipo de producción, un país que fuera elegido durante décadas por inmigrantes para venir a forjar su futuro, hoy no puede contener a cientos de jóvenes capaces, preparados, con ganas de hacer y crecer, jóvenes que no tienen otra opción que marcharse”, expresó el dirigente rural.“Los que tienen en sus manos el poder de dirigirnos, plantearán políticas claras pro positivas y con sentido común, otra sería la realidad, pero por el contrario las pésimas decisiones solo llevan a profundizar la decadencia, el éxodo y la pobreza”, fustigó Muller.“Retomamos ahora los problemas y reclamos que parecen a lo largo del tiempo resultar siempre los mismos: la falta de rumbo o plan económico, la altísima inflación, la brecha cambiaria, la escasez de insumos y la presión fiscal entre otras determinan la falta de dos requisitos ineludibles para cualquier explotación, la previsibilidad y la rentabilidad, sin ello, no es posible producir y menos crecer.”“Nuestro sector sigue castigado en forma exagerada, porque además de los costos de producción, de fletes de comercialización, cupos de exportación, retenciones y demás impuestos, nos aplican el más salvaje recorte de los precios que resulta del desdoblamiento cambiario que representan menos del 50% de reducción del mismo antes de descontar todos los demás gastos y eso es un golpe mortal al productor”, sostuvo.“Parece mentira que un gobierno con todos los recursos a disposición no terminé con la inflación, no fomente la producción y el empleo, no propicia la educación, la seguridad y la salud, sino que por el contrario, no se valora el mérito, no se condenan dictaduras ni actos antidemocráticos, no se privilegia la cultura del trabajo, no se respeta la justicia, ni la división de poderes y no se condena la corrupción, sino que por el contrario se trata a los corruptos como perseguidos políticos o proscriptos”, resaltó Muller.“Pero qué puede salir mal en un gobierno prácticamente con tres presidentes, que se disputan retazos de poder para mantenerse en lugar de privilegio; todo seguramente todo saldrá mal”, dijo.“En estos años el gobierno provincial ha hecho la plancha en todos los sentidos dejando que pase el tiempo y con el campo actuando de igual modo siempre con amagues de funcionarios de segunda línea sobre beneficios al productor que nunca se concretan”, afirmó.“En definitiva solicitamos la eliminación de tres medidas que distorsionan la economía, que nos frenan y empobrecen: eliminación de las retenciones, eliminación de todas las trabas y cupos a las exportaciones y la eliminación del desdoblamiento cambiario, queremos un solo dólar, no puede ser que vendamos con un dólar barato y compremos con un dólar caro”, se quejó.“Con estas medidas estará básicamente asegurada la riqueza del país, pero no desesperemos, no solo los productores estamos mal, también están mal los comerciantes, los empleados, en definitiva, todo aquel que trabaja honestamente está mal, pero la renovación democrática de autoridades nos dará la oportunidad de relevar de las funciones a quienes no ha sabido o no han querido o no han podido sacar del pozo al país”, finalizó Muller.En su discurso, el Dr Alejandro Muller también enumeró diferentes acciones llevadas adelante junto a la comisión directiva tales como «adecuar instalaciones a los requisitos exigidos por SENASA, mantener y mejorar los salones, reestructuramos la ubicación de stands para exposiciones, adecuamos la instalación eléctrica, se ilumino el camino de ingreso, se hicieron desagües, se plantaron árboles, se mejoraron las tribunas y se ha invertido en la puesta en marcha de la balanza de camiones y la digitalización del sistema de pesaje de la balanza de hacienda que estará funcionando a la brevedad, todo esto en función de brindar al socio y al público en general mejor calidad en los servicios prestaciones”. Fuente: Fm Río