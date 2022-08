El Banco Entre Ríos ya no solicitará la "Fe de vida" a jubilados y pensionados

“A partir del mes de septiembre, el Banco Entre Ríos, perteneciente al Grupo Petersen, ya no solicitará que sus jubiladas y jubilados realicen el trámite de Fe de Vida”, dio a conocer Anses.El Banco Entre Ríos informó que los jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través de la entidad ya no tendrán que realizar el trámite para dar Fe de Vida.Desde el banco explicaron que “se implementó una nueva metodología de control con la información que proveen distintos organismos que garantizan el registro e identidad de las personas y se incrementaron los sistemas propios de monitoreo”.“Trabajamos permanentemente para facilitar la operatoria diaria de nuestros clientes y hacerlas más simples", agregaron.El Banco Entre Ríos se suma al grupo de entidades financieras que actualmente no exigen ninguna certificación para que jubilados y pensionados tengan que dar fe de vida o supervivencia.