Empresa se instala en el Parque Industrial Municipal Sustentable de Gualeguaychú

En el Salón de la Memoria de la Municipalidad el intendente Martín Piaggio, la Viceintendenta Lorena Arrozogaray, el Secretario de Gobierno Agustín Sosa, el Secretario de Producción y Desarrollo Económico Carlos Silva, la Secretaria de Hacienda y Política Económica Delfina Herlax, y el Director de Producción y Desarrollo Económico Franco Peruzzo, recibieron al empresario local Mario Rodríguez, dueño de la Empresa “Envaplast Industria Termoplástica”, con quien se realizó la firma de una acta compromiso para la instalación de la empresa en el Parque Industrial Municipal Sustentable.“Hace unas semanas firmamos con Imperial Cord y Cerdísimo para seguir avanzando con este enorme proyecto, que se encuentra en obra, con varias a la vez, donde estamos proveyendo todos los servicios necesarios, buscando generar condiciones para que Gualeguaychú crezca” afirmó el intendente Piaggio y profundizó: “Tomamos la decisión de convertir al Estado Local en un actor presente, generando condiciones para potenciar a las empresas locales, y que comiencen a producir a otro nivel, generando nuevas fuentes de trabajo para nuestra ciudad” y luego concluyó “Invertimos los fondos públicos de forma planificada buscando el desarrollo armónico de nuestra ciudad, que aumente la producción y pueda dar respuesta a las necesidades laborales de nuestro pueblo en este parque de industrias secas, que es modelo en la provincia.”En tanto que la viceintendenta Lorena Arrozogaray expresó “Tenemos en la ciudad industrias localizadas en el ejido, que generó la necesidad de moverlas y reinstalarlas en un lugar acorde a las necesidades de cada una. Recibimos un voto de confianza por parte del sector privado. Esta política pública está orientada a optimizar el trabajo de las empresas” y concluyó “estamos trabajando en el armado de un régimen de promoción para que las empresas puedan instalarse en el primer Parque Industrial Municipal Sustentable de la provincia, teniendo presente que, para muchas de estas empresas, será la primera vez que se localizan en un parque industrial”.Esta nueva iniciativa promovida por la Municipalidad de Gualeguaychú se trata de la construcción del primer parque industrial sustentable de la provincia de Entre Ríos. En la actualidad el proyecto avanza, con múltiples obras de infraestructura en marcha, está ubicado en el kilómetro 61 de la Ruta Nacional 14, un punto estratégico para conectar la ciudad, la región, la Argentina y el Mercosur.En este predio de 25 hectáreas, las empresas nuevas o que buscan relocalizarse, podrán instalarse y disponer de 31 lotes con todos los servicios que requieran para la producción seca no contaminante. Su característica principal reside en su misión ambiental y en la no generación de residuos industriales líquidos. De esta manera, el Municipio interviene para crear las condiciones que permitan el desarrollo de la actividad privada productiva, que genera puestos de trabajo genuino y un círculo virtuoso para la economía de la ciudad.La empresa ENVAPLAST, remonta sus inicios en la actividad desde el año 1992, produciendo envases de todo tipo, que son comercializados en la ciudad y en diferentes puntos de la provincia de Entre Ríos. Hoy la parte productiva, ubicada en Artigas 1885, cuenta con un galpón de 300m2, donde a través de sus máquinas neumáticas, se produce y distribuyen envases de plástico por soplado. Actualmente cuenta con 6 empleados directos."Desde que la ciudad se empezó a desarrollar hacia el Oeste, siempre estuve esperando que la Municipalidad venga un día y me diga que tengo que mover la fábrica porque me quedó en el centro. Y gracias a la gestión del intendente Piaggio, hoy tengo la posibilidad de ir a un predio acorde, y compartir con otras empresas que trabajan de igual forma que uno" expresó Mario Rodríguez, y continuó “Tengo algunos de los empleados desde el inicio de la producción, hace más de 30 años, donde ya pasamos esa relación de patrón y empleado, siendo ya una gran familia. Nos respaldamos y es la confianza lo que nos ha llevado hasta hoy. Hemos pasado la crisis del 2001, y muchas más, como todos los argentinos. En 30 años en el rubro, es la primera vez que el municipio nos da una mano, y nos da la posibilidad de crecer.” concluyó.