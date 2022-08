La Municipalidad trabaja en la prevención del Dengue

Charla de prevención

Datos

Fumigaciones

Prevención

Acciones



Durante la recorrida, los y las agentes municipales entregan, casa por casa, folletos informativos sobre los hábitos del mosquito, se explica cuáles son los lugares que elige la hembra para depositar los huevos y cómo se previene la cría. En ese sentido, es necesario eliminar objetos que almacenen agua, como botellas, baldes, palanganas, bebederos, lonas o bolsas arrugadas, tambores, cubiertas de automóviles o tanques de agua, que son lugares propicios que utiliza la hembra para depositar sus huevos.“La prevención es la mejor forma de evitar que se propaguen los casos. Por eso, desde el Municipio estamos en forma permanente, en invierno y verano, trabajando para evitar la proliferación de los mosquitos del Dengue. Durante el 2021 y lo que va de este año, nuestros promotores ambientales llevan recorridos 100 barrios de la ciudad, donde se ha entregado folletería sobre el tema”, destacó Silvina Saavedra, subsecretaria de Ambiente y de Salud.“En el 2020 atravesamos un brote de la enfermedad en nuestra ciudad. Se registraron 170 casos autóctonos, distribuidos en distintas zonas. Por esa razón, la campaña de descacharrización y prevención de Dengue se hace todo el año”, señaló Saavedra.La campaña es realizada por personal de la Secretaría de Políticas Sociales, Inclusivas y Comunitarias, a través de la Subsecretaría de Ambiente, la de Salud y la Dirección de Control de Plagas y Vectores y la Secretaría de Servicios Públicos, que dispone de los camiones para recolectar lo que desechan los vecinos y las vecinas.“Es importante tomar conciencia de las medidas de prevención, basadas en la eliminación de criaderos, porque es la única forma de que no haya casos. Sin criaderos no hay mosquitos, y sin mosquitos no hay enfermedad”, reiteró Saavedra.En el marco del Día Internacional del Dengue, que se conmemora hoy 26 de agosto, se efectuó mediante una charla, una intensificación de la campaña de prevención del Dengue y el lanzamiento de la campaña de control del mosquito común. Fue en la comisión Vecinal Artigas (Liga de los Pueblos Libres y Éxodo Uruguayo).“Este taller permite conocer el mosquito, dónde se cría, cómo lo eliminamos y además, como complemento, damos un taller de compostaje”, informó la subsecretaria de Salud, Silvina Saavedra.El Dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti. Cuando el mosquito se alimenta con sangre de una persona enferma de Dengue y luego pica a otras personas, les transmite la enfermedad.El contagio solo se produce por la picadura de los mosquitos infectados, nunca de una persona a otra, ni a través de objetos o de la leche materna. Sin embargo, aunque es poco común, las mujeres embarazadas pueden contagiar a sus bebés durante el embarazo.La fumigación no es suficiente para eliminar el mosquito.La aplicación de insecticidas es una medida de control destinada a eliminar a los mosquitos adultos, pero no es útil para eliminar los huevos ni las larvas. Su implementación debe ser evaluada por las autoridades sanitarias, ya que solo se recomienda en momentos de emergencia sanitaria, cuando se detectan casos con sospecha de Dengue, y siempre debe ser acompañada por acciones de control y eliminación de todos los recipientes que acumulan y puedan acumular agua en las casas y espacios públicos.Fiebre acompañada de uno o más de los siguientes síntomas:Dolor detrás de los ojos, de cabeza, muscular y de articulacionesNáuseas y vómitosCansancio intensoAparición de manchas en la pielPicazón y/o sangrado de nariz y encíasAnte estos síntomas se debe acudir al centro de salud de inmediato para recibir el tratamiento adecuado.Como no existen vacunas que prevengan el Dengue ni medicamentos que lo curen, la medida más importante de prevención es la eliminación de todos los criaderos de mosquitos, es decir, de todos los recipientes que contienen agua tanto en el interior de las casas como en sus alrededores.Muchos de los recipientes donde el mosquito se cría no son de utilidad (latas, botellas, neumáticos, trozos de plástico y lona, bidones cortados). Estos recipientes deben ser eliminados.Si los recipientes no pueden eliminarse porque se usan de modo frecuente, debe evitarse el acceso del mosquito a su interior (tapando tanques, aljibes y/o cisternas) o evitando que acumulen agua, darlos vuelta (baldes, palanganas, tambores) o vaciarlos y cepillando frecuentemente (portamacetas, bebederos), o poniendo los mismos al resguardo bajo techo (botellas retornables).- Eliminar todos los recipientes en desuso que puedan acumular agua (como latas, botellas, neumáticos).- Dar vuelta los objetos que se encuentran en el exterior y pueden acumular agua cuando llueve (baldes, palanganas, tambores, botellas).- Cambiar el agua de bebederos de animales, colectores de desagües de aire acondicionado o lluvia, dentro y fuera de la casa, cada 3 días.- Rellenar los floreros y portamacetas con arena húmeda.- Mantener los patios y jardines limpios, ordenados y desmalezados.- Limpiar canaletas y desagües de lluvia de los techos.- Tapar los tanques y recipientes que se usan para recolectar agua.- Verter agua hirviendo en las rejillas y colocar tela mosquitera.- Usar siempre repelentes, siguiendo cuidadosamente las recomendaciones del envase.