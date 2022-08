La escuela ex Comercio Nº1 celebró 75 años de vida institucional en Paraná

La comunidad educativa de la escuela secundaria Nº36 (ex Comercio Nº1) “Capitán Justo José de Urquiza” celebró 75 años de vida institucional este viernes en Paraná. Se realizó un acto protocolar y estaba prevista la presentación de una banda de música que surgió en la institución educativa.“Son 75 años de toda una trayectoria en la ciudad, son muchas las generaciones que pasaron por esta institución, tanto de estudiantes como de docentes, y este festejo es muy importante para nosotros”, comunicó ala rectora Lorena Di Lello.En la oportunidad, comentó que los festejos comprenden “una muestra fotográfica a través de la que se cuenta la historia de la escuela, dado que comenzó en el Colegio Nacional hasta que logró tener el edificio propio en avenida Ramírez y calle Urdinarrain”.La matricular escolar está compuesta de 830 alumnos, los que egresarán con el título de Bachiller con orientación en Ciencias Naturales, Economía y Administración o Humanidades y Ciencias Sociales.En la oportunidad, la ex rectora, Patricia Politti, comentó que hizo su carrera de ascenso en esa institución educativa y hoy continúa contribuyendo a la educación pública a través de la cooperadora escolar. “Son muchas vivencias, experiencias y recuerdos, pero sobre todo con la convicción de que la educación pública es la que nos iguala, nos permite la movilidad social y la libertad, por eso hay que seguir apostando”, apuntó.“Esta es una escuela que ha sido piloto en muchas experiencias innovadoras pedagógicas y que, sin dudas, ha dado herramientas a los egresados para que sean agentes transformadores de la sociedad”, ponderó.Por su parte, un ex docente de la ex Comercio Nº1, Aníbal Rougier, contó que ingresó a la escuela en 1990 y cuando se jubiló se integró a través del trabajo silencioso de la cooperadora escolar “para seguir aportando y que esta escuela siga manteniendo el espíritu en la comunidad de Paraná”.