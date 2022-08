Habrá un operativo de descacharrización en vecinal Artigas de Paraná

En el marco del Día Internacional del Dengue, la municipalidad realiza diversas acciones de concientización en Vecinal Artigas y realizará un operativo de descacharrizacion. Es por ello, que solicita que los vecinos el día jueves saquen a la calle todo lo que no sirva de su casa, chapas, cubiertas y lo que tengan acumulado.En esta ocasión, la subsecretaria de Salud, Silvina Saavedra, mencionó a Elonce que para evitar los criaderos de mosquitos “es importante no tener plantas en agua, ni baldes con agua durante muchos días”, y explicó que “todavía no hay mosquitos, pero hay que prevenir con estas acciones, es necesario recordar que la fumigación no es preventiva, sino que ataca eliminando los mosquitos existentes”.En este sentido advirtió que es importante reforzar estas tareas para evitar la proliferación del mosquito.