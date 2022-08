Pueblo Brugo celebró su 130° aniversario

La ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, participó de los festejos por el aniversario 130° de Pueblo Brugo. Junto al intendente, Martín Ruiz y la viceintendenta, Betina Consnard, recorrieron obras, inauguraron un mural alusivo a los derechos de la mujer, entregaron aportes y equipamientosEn la celebración por el Aniversario de la ciudad, se recordó además que hace tres años Pueblo Brugo pasó a ser Municipio, luego de realizarse un censo poblacional en el 2019 que le otorgó esa categoría junto a otras cuatro ciudades.Este sábado por la mañana, se realizó el acto central, con desfile de agrupaciones tradicionalistas. Acompañaron las actividades los legisladores departamentales, Juan Carlos Kloss, Gustavo Zavallo y Carina Ramos, el intendente de Cerrito, José Palacios y de Colonia Avellaneda, Ariel WeIss, presidentes comunales y concejales de la localidad.Durante el acto central la ministra hizo entrega de 30 cascos homologados y un kit de control de tránsito que incluye ocho conos, 10 chalecos refractarios, dos bastones luminosos y cuatro rollos de cinta demarcatoria, en el marco del programa de Prevención y Concientización Vial “Protege tu vida” del Observatorio de Seguridad Vial de la Provincia.Además, se entregó un aporte a la Asociación Civil Club Atlético Brugo para la adquisición de materiales que permitirán construir un cerco delimitador para la práctica de deportes, como parte de la política de fortalecimiento institucional que lleva adelante el Ministerio.En la recorrida por Brugo, la ministra Romero inauguró un nuevo mural que promociona la igualdad de derechos y visibiliza a la mujer trabajadora. La obra se enmarca en la propuesta del gobierno provincial, implementada por el Ministerio de Gobierno y Justicia y la Secretaría de Cultura, para generar conciencia en la ciudadanía a través de la expresión de arte urbano. La obra fue realizada por la artista Florencia Albornoz.También las autoridades inauguraron tres cuadras de hormigón realizados por el Municipio y recorrieron el centro de monitoreo, ubicado en la comisaría local, que comenzó a funcionar el año pasado en un esfuerzo conjunto del Municipio y la provincia.Al respecto, la ministra Romero destacó: “Con muchísima alegría, estamos celebrando los 130 años de Brugo y su tercer año como nuevo Municipio de la provincia. He ponderado que a pesar de los dos años de pandemia han logrado hacer obras, componer un Concejo Deliberante que dialoga entre sí, acá hay concejales de todas las fuerzas políticas y eso es una virtud política. El poder dialogar y poder salirnos de los esquemas meramente electorales y cuando la elección terminó trabajar todos juntos y se ve mucho avance en la comunidad. Acabamos de cortar la cinta de una obra hecha con fondos propios, hay obras de fondos nacionales, de fondos provinciales y están administrando muy bien, por eso da gusto estar aquí en el 130 aniversario de Brugo”.Por su parte, el intendente Ruíz, sostuvo: “Hoy cumplimos 130 años, muy contentos. Esto es algo inolvidable para mí y ser el intendente hoy me enorgullece y también los concejales y concejalas que están siempre acompañándome con todo. Ahora cortamos cintas de tres cuadras de hormigón que arrancamos este año con presupuesto propio, hay obras de Nación también y como decía la Ministra, quiero destacar el acompañamiento provincial y nacional y el de los legisladores”.El senador Juan Carlos Kloss, destacó también “el trabajar en conjunto. A mí me tocó ser intendente y cuando la sociedad elige, elige personas para que trabajen para su comunidad. Acá Martín tiene el apoyo del Concejo Deliberante con todas las fuerzas y yo creo que esta es la madurez que han obtenido en estos tres años y los resultados están a la vista”.“Podemos ver el cambio drástico que ha tenido Brugo luego de pasar a ser Municipio, así que yo quiero felicitar a los concejales y concejalas, a Martin y a la viceintendenta, porque hay un solo beneficiado que es el pueblo”.Finalmente, el diputado Zavallo señaló: “Siempre estar en una fecha aniversario representa una satisfacción y en este caso, aún más porque uno puede verificar el progreso, el desarrollo y el crecimiento que va teniendo Pueblo Brugo y de la mano de esa característica, de un pueblo que discute, pero lo hace con discusiones positivas que permiten salir adelante y que fundamentalmente sus vecinos y vecinas tengan una mejor calidad de vida”.