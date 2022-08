“Una biblioteca por una impresora”: la campaña de La Hendija para juntar fondos

La fundación La Hendija realiza una campaña “Una biblioteca por una impresora” para juntar fondos. Al respecto, el director de Producción, Armando Salzman, explicó a Elonce que “necesitamos crecer y seguir trabajando y para ello necesitamos más de 30.000 dólares para adquirir una impresora”.Al consultarle sobre las promociones, dijo que “lanzamos una campaña que entusiasme a la gente y en este momento estamos ofreciendo tres colecciones de libros sobre Trabajo Social, Educación y Literatura”. Y destacó que cada colección tiene un costo de 10.000 pesos.“Como somos una fundación, durante la pandemia y ahora en esta “post-pandemia” no hay líneas de financiamiento ni de crédito a las que podamos acceder, ya que para acceder a cualquier crédito bancario nos piden el certificado MiPyme y claro no somos una Pyme si no una Fundación, entonces quedamos automáticamente afuera de toda posibilidad”, cerró.