Se conocieron las ofertas para el mantenimiento del Dragado del río Uruguay

En la sede de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) se llevó a cabo este martes 16 de agosto, la apertura de sobres correspondientes a la oferta económica de las empresas que participaron de la Licitación Pública Internacional para la contratación de trabajos de Dragado de Mantenimiento en el Río Uruguay entre el km 0 y el km 207,8 (Puerto de Paysandú) incluido el canal de acceso al puerto de Concepción del Uruguay.



Para la presente Licitación se presentaron en total cuatro ofertas. Las cuatro fueron declaradas elegibles por la Junta Evaluadora conformada por la CARU tras la etapa de calificación de la oferta técnica de cada una de ellas. Ello motivó que las cuatro propuestas pasarán a la siguiente instancia, dando lugar a la apertura de los sobres con las ofertas económicas.



Las empresas



Las empresas que calificaron según la propuesta técnica fueron las siguientes: La empresa Jan De Nul NV, con asiento en la ciudad de Aalst, Bélgica. La segunda propuesta es la presentada por el Consorcio Uruguay Dragados II, integrado por las empresas CHEC Dredging de China y SDC de Brasil, quienes vienen desarrollando una serie de trabajos en Argentina, Brasil y Uruguay. China Harbour Engineering Company Ltd (CHEC) fue fundada en 2005 en Beijing.



La tercera oferta considerada fue la del Consorcio integrado por las empresas Boskalis International BV, de Holanda, y Dredging International NV de Bélgica. Y finalmente la cuarta empresa en presentar su propuesta fue la firma de Dinamarca, Rohde Nielsen, con sede en Copenhague y oficinas comerciales en 15 países.



Las ofertas



Con la presencia del Presidente de la Comisión Administradora del Río Uruguay, José Lauritto; el vicepresidente de la Delegación Uruguaya, Miguel Feris Grassi, y los delegados de CARU María Eugenia Almirón Schulz; Miriam Soledad Lambert, Guillermo Justo Chaves y Miguel Angel de Ocampo Di Martino; funcionarios de CARU y representantes de los oferentes; se realizó la apertura de los sobres con las ofertas económicas.



Allí se cotizó el precio básico mensual para un volumen de dragado de hasta 650.000 m3/año que se pagará durante 36 meses. La firma Jan De Nul NV cotizó USD 348.163 por mes. El Consorcio Boskalis – Dredging International Río Uruguay cotizó USD 374.377 por mes. El Consorcio CHEC Dredging-SDC Brasil cotizó: USD 642.700 mensuales. Y la firma Rhode Nielsen AS cotizó USD 619.052,33 por mes.



En cuanto al valor del dragado por m3 adicional se cotizaron los siguientes valores: Jan De Nul NV USD 3,05 x m3. Consorcio Boskalis – Dredging International Río Uruguay: USD 3,231 x m3. Consorcio CHEC Dredging-SDC Brasil: USD 5,84 x m3. Y la firma Rhode Nielsen AS: USD 10,28 x m3.



Conocidas las propuestas económicas, las mismas serán analizadas por la Junta Evaluadora de CARU para elaborar el dictamen que se elevará a la Comisión Administradora del Río Uruguay para su tratamiento y definición.