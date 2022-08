“Sonidos del Agua” se presenta en el 3 de Febrero a beneficio de Crisálida

Foto 1/3 Foto 2/3 Toyi Bouzada Foto 3/3 Enzo Culasso

El músico Toyi Bouzada presentará en el Teatro Municipal 3 de Febrero de Paraná, “Sonidos del agua” y lo recaudado será destinado a Fundación Crisálida. El evento será el próximo 26 de agosto a las 21. Las entradas tienen un costo de 400 pesos anticipadas y 500 pesos en la puerta.



En diálogo con Elonce, Bouzada explicó que el show que se presentará es totalmente diferente. “Nosotros renovamos continuamente nuestro espectáculo. No es el mismo, tiene cantantes distintos, además del staff permanente y vamos a tener excelentes invitados con canciones nuevas; siempre con la temática del río y canciones litoraleñas”.



En este sentido, contó que la gira que realizó por distintos puntos de la provincia hace unos días, tuvo como eje la solidaridad y ello se replicará en la capital entrerriana. “En cada ciudad que llegábamos había una institución benéfica por la cual se hacía el espectáculo y eso mismo lo vamos a aplicar en Paraná”, indicó Toyi.



Por su parte, Enzo Culasso, integrante de Crisálida, dijo cuenta que “estos eventos no sólo nos ayudan en cuanto a lo económico y seguir difundiendo lo que hace la Fundación, sino que, para el equipo de Crisálida, es un momento de disfrute. El espectáculo es hermoso, nos lleva a viajar y a reflexionar sobre el tiempo que estamos viviendo, donde la crisis ecológica nos está golpeando la puerta y cómo, de alguna manera, los artistas en algún punto le escriben a la naturaleza y se inspiren en ella”.



Finalmente, y al ser consultado sobre la elección de Crisálida para que sea beneficiada, Toyi afirmó: “El trabajo que hace esta gente es conmovedor, admirable, porque no sólo se agota con el hecho de ayudar al paciente, sino que tiene una idea acertada de ayudar también al grupo familiar, y eso hace que sea una fundación singular, por eso le prestamos mucha atención”. Elonce.com