La droga "castiga en el barrio más rico y en el más pobre”, dijo Gastón Pauls

Durante una conferencia de prensa en su visita a Concordia, el actor Gastón Pauls reconoció que “la droga es cruda y la verdad también puede serlo”, pero la diferencia se destaca en que “la droga te va a terminar matando, pero la verdad no mata”, sino que “debería fortalecer y liberar”. Es por eso que, según sus palabras, “lo más importante para mí es el encuentro”, dado que “la droga es desencuentro con tu alma, con la vida, con tu familia y con la sociedad en general”.



Al respecto, Pauls valoró que “todos los que hemos estado inmersos en el consumo, en las adicciones, sabemos que ahí no hay nada placentero al final, más allá de la mentira del comienzo, porque todos creemos que la droga nos está alegrando la vida al principio, haciéndola más simple, más sencilla, más llevadera, pero al final, termina mostrando las garras y todos nos encontramos en medio de la oscuridad, pidiendo auxilio” y “como yo llegué a ese lugar, no quiero que llegue nadie más”, agregó respecto a la puesta en marcha de este tipo de charlas estudiantiles.



Sobre la situación de la ciudad, Pauls comentó que “no conozco la realidad de Concordia”, por lo que “no me pondría a opinar de un lugar que no veo diariamente”. Sin embargo, subrayó que “sí sé que esto ocurre en el barrio más rico y en el más pobre, en la ciudad más fácil de vivir y en la más complicada”, porque “esto va más allá de colores políticos, religiosos y económicos”.



Por otro lado, la titular de la Fundación del Instituto Autárquico Provincial de Seguro de Entre Ríos (Iapser), Mariel Ávila mencionó que “desde la fundación impulsamos líneas de trabajo que tienen que ver con proyecciones para dar servicio”, dado que “nuestro lema es dar servicio a la comunidad y, en este caso, trabajar por los jóvenes en estas instancias de encuentro”.



De esta manera, precisó que el objetivo es “estar presentes con los chicos, desde todos los aspectos, generando una red de contención en la prevención y diciéndole a los chicos que estamos acá, que es la única manera de encontrarle una salida a este flagelo que realmente nos afecta a todos”.