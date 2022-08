Sumarán un nuevo efector de salud donde solicitar prótesis dentales en Paraná

La Dirección de Odontología del Ministerio de Salud de Entre Ríos informó que, a través de distintos efectores, garantiza la realización de prótesis dentales. En lo que va de 2022, en los hospitales cabecera de la provincia como el San Martín de Paraná y el Masvernat de Concordia, superaron la centena de dentaduras efectuadas.



“Desde que salió la ley Entre Ríos sonríe, en 2013, realizamos prótesis dentales removibles; en Paraná, en el Alcain, en el Centro Regional de Referencia Oñativia (ex Corrales), en el Carrillo y próximo a inaugurarse en el hospital Pascual Palma”, comunicó a Elonce el director de Odontología del ministerio de Salud, Guillermo Brugo.



“Un servicio muy demandado para mejorar la calidad de vida”



“Era una deuda que teníamos desde el ministerio de Salud porque los odontólogos extraemos muelas en los servicios públicos y ahora empezamos a tratar de devolver o tomar esto como un derecho de devolución a los pacientes”, indicó el profesional al dar cuenta que “la sociedad está acudiendo mucho a este tipo de tratamiento”.



En relación a la mejora en la calidad de vida, Brugo refirió que “solo la persona que no tiene dientes sabe lo que se padece, no solo por la imposibilidad de alimentarse correctamente, sino por la afectación psicológica”. “Al paciente al que le faltan piezas dentarias, ese padecimiento psicológico, hace que deje de sonreír y de comunicarse”, fundamentó.



En la oportunidad, el odontólogo recomendó que el paciente, primero, acondicione su boca en el centro de salud, es decir, que arregle sus dientes, con las extracciones que haya que hacer, y después tome contacto con el hospital para recibir la prótesis dental.



En ese sentido, aseguró que debido a los inconvenientes entre el Circulo de Odontólogos y las obras sociales, “el hospital San Martín cada vez ve más comprometida su demanda”. “Apuntamos a que al hospital llegue la casuística más complicada de resolver, mientras tanto, el primer nivel de atención debería ser la contención de estos pacientes”, indicó Brugo. (Elonce)