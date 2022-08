Instalan 19 columnas para nuevas luminarias LED en calle Garrigó de Paraná

Instalan 19 columnas para nuevas luminarias LED de 200w en calle Garrigó, entre O´Higgins y División de Los Andes, en Paraná. “La iluminación es precaria, algunas están sobre postes y otras, a media calzada; lo que dificulta el mantenimiento y la reparación de las mismas. Por eso, se decidió el cambio con columnas”, comunicó ael director municipal de Alumbrado Público, Carlos Díaz.Las tareas comenzaron a las 8 de este miércoles y estaba previsto que demandaran unas tres horas. Debido a la complejidad de los trabajos, se implementó un corte total entre Garrigó y Miguel David a través de los inspectores de Tránsito. “La grúa estará en la media calzada, debe maniobrar las columnas, y por eso se decidió el corte total”, fundamentó.Asimismo, informó que operarios de Enersa “procederían a cortar la línea de alta tensión que va al parque industrial, debido a que las columnas tienen que tener una separación de la línea de alta de unos cuatro metros de distancia para que no haya un arco de electricidad”. “Es un trabajo que está programado desde hace 20 días”, aclaró Díaz al confirmar que “una zona del área industrial estará afectado por unas tres horas, según lo que demande el trabajo”.“La semana pasada se hizo una tarea similar y con esto, completaríamos la totalidad de calle Garrigó con columnas”, remarcó el director municipal y dio cuenta que está previsto el recambio de luminarias sobre calle O´Higgins “porque son de sodio”.“Hace siete días atrás, se registró un robo de cableado subterráneo en Parque Varisco, pero a los pocos días pudimos restablecer la energía. Nos dimos cuenta cuando fuimos a izar la bandera y no había energía”, comentó Díaz y recomendó al vecino que denunciar al 911 o a la Dirección de Alumbrado Público “porque es difícil controlar el robo de cables”.Punto aparte, el funcionario municipal reconoció que, por los robos, registran faltante de cables concéntricos. “Están licitados y hechas las compras, pero las empresas no pudieron entregar por la falta de insumos y nos pidieron unos días más hasta que las distribuidoras puedan reabastecerse de materiales”, acotó al respecto.