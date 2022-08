Al-Anon cumple 56 años acompañando familias afectadas por el alcohol en el país

Al-Anon es un grupo constituido por familiares y amigos de alcohólicos, que comparten su experiencia, fortaleza y esperanza con el fin de haya soluciones a los problemas que tienen en común.Este nueve de agosto, la asociación cumple 56 años en la Argentina. En Paraná, funciona hace 46 años. Aseguran que “el alcoholismo es una enfermedad y frecuentemente, un cambio en la actitud de las familias, puede construir a la recuperación”.Uno de los referentes de la asociación, contó aque forma parte del grupo desde 2008. “Tengo familiares con este problema y acá me ayudan a estar mejor. Que el enfermo note un cambio de actitud, también sirve para que pida una recuperación”.“El programa nos ayuda a nosotros mismos a recuperar nuestra salud y a sanar. El alcoholismo afecta y enferma a la familia. Nos hacemos cargo de cosas que no nos corresponden, saldamos deudas y de a poco vamos perdiendo nuestra autoestima”, agregó una mujer.Al-Anon “es un programa hermoso, que a mí me sacó adelante. Uno vine triste, con problemas, y acá aprendemos a escucharnos unos a otros y a tratarnos con respeto”. Seguidamente, recomendó que las personas que se encuentran en la misma situación “que se unan, que no tengan miedo. Todos pasamos el mismo problema y entre todos nos ayudamos”.Al-Anon es un grupo gratuito y se mantiene con las contribuciones voluntarias de sus miembros. Las reuniones son los días lunes, miércoles y viernes de 19:30 a 21 hs. Los interesados en contactarse deben comunicarse al 343 4 801 598.