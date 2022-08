Entregaron personerías jurídicas y matrículas a asociaciones y cooperativas

Foto 1/2 Foto 2/2

En lo que va del 2022 se entregaron 30 matrículas a cooperativas de trabajo y 75 personerías jurídicas a organizaciones no gubernamentales de la provincia.



“Las organizaciones no gubernamentales, sean cooperativas u organizaciones intermedias, hacen una tarea social extraordinaria. Hemos entregado matrículas y personerías jurídicas. En el caso de las organizaciones no gubernamentales, hemos visto objetivos muy loables de integración, fomento del deporte y todo eso nos da muchísimas esperanzas sobre el futuro de Argentina. Lo más importante que tenemos como país es nuestra gente y sus organizaciones”, sostuvo la ministra Romero durante la entrega en la Sala de Periodistas de Casa de Gobierno.



“Muchas de las matrículas que se entregaron hoy pertenecen a cooperativas integradas por asociados que tienen planes sociales y que tienen como objetivo generar trabajo genuino, lograr su estructura económica y su viabilidad en el tiempo. Eso es un valor que los argentinos tenemos que tener presente. Los planes sociales, como ha dicho ayer el ministro de Economía, Sergio Massa, sirven para una emergencia pero nos tienen que proyectar hacia una forma de trabajo genuino”, subrayó.



Estuvieron presentes el secretario de Asuntos Institucionales, Fabián Flores; el presidente del Instituto de Promoción Cooperativas y Mutuales, Ricardo Etchemendy; el director de Personería Jurídica, Lisandro Amavet; el director General del Servicio Penitenciario, Marcelo Sánchez; el director del Patronato de Liberados, José Morales; el coordinador de Trabajo Decente, Ariel Villanueva y el delegado del INAES en Entre Ríos, Emiliano Gómez Tatau.



Organizaciones de la sociedad civil



Las entidades que formalizaron su labor y recibieron la personería jurídica en la mañana de este jueves son: Asociación Civil Agrupación Los Xeneizes de Paraná; Asociación Civil Brigada de Búsqueda Rescate y Salvamento de Cerrito; Somos TerraMonte Asociación Civil de Paraná; Asociación Civil Entrerriana de Hemodinamia y Especialidades en Terapias Endovasculares de Paraná y Equal Asociación Civil de Paraná.



El coordinador de Trabajo Decente, Ariel Villanueva, quien es asesor de la Asociación Civil Equal, agradeció a todo el equipo de Personería Jurídica y del Ministerio de Gobierno y Desarrollo Social “que nos acompañaron en el recorrido para la conformación de esta asociación, lo que nos permite visualizarnos formalmente en una temática que es muy sensible”.



“El trabajo de la Asociación es el acompañamiento a la persona del colectivo LGTBQ+ que se encuentra en una situación de mayor soledad, de mayo ocultamiento por el motivo que fuere. Nosotros como organización, con todo el equipo que hemos conformado, queremos generar un puente para brindar confianza y asesorar en las decisiones que se tomen, brindando acompañamiento y herramientas”, detalló Villanueva.



Trabajo cooperativo



Las cooperativas que recibieron su matrícula habilitante en esta oportunidad son: Cooperativa de trabajo Rizoma cultura emergente de Paraná; Cooperativa de trabajo Creaticoo de Pueblo Brugo; Cooperativa de trabajo Diseño Santa Elena; Cooperativa de trabajo Coopar Ltda de Concordia; Cooperativa de trabajo ECO de Paraná y Cooperativa Fe y Esperanza de Paraná.



“En esta oportunidad entregamos la matrícula a la primera cooperativa en Entre Ríos y la segunda a nivel nacional, en estar integrada por personas privadas de su libertad, Coopar Ltda. Esta constitución como cooperativa les va a permitir generar una fuente genuina de trabajo y esto se debe también a la decisión política del Gobernador, Gustavo Bordet y la ministra Romero, de dar continuidad y apoyar a la economía social”, señaló el presidente del Instituto de Promoción Cooperativas y Mutuales, Ricardo Etchemendy.



Por su parte, el director del Patronato de Liberados, José Morales, explicó que la constitución de Coopar Ltda. “es fruto de un proyecto iniciado por el Patronato que devino en un Convenio con Ipcymer y contó con un trabajo articulado con el SPER y distintos municipios. Hoy se entrega la primera matrícula a una cooperativa de trabajo conformada por personas privadas de su libertad, no hay antecedentes de esto en la provincia. Estamos acompañando otras experiencias en unidades penales, de liberados y liberadas. La inserción laboral es fundamental para la prevención del delito”.



La cooperativa de Trabajo Coopar Ltda de Concordia está integrada por 16 asociados, internos de la Unidad Penal N° 3 que realizan oficios de herrería y carpintería. El director de la dependencia penitenciaria, Octavo Ifrán, comentó: “Iniciamos la tarea conjunta con el Patronato y el Ipcymer en octubre del año pasado y nos pusimos en marcha para incorporar conocimientos en materia de cooperativismo. Así es que después de un tiempo pudimos constituir la cooperativa y brindar una herramienta más a los internos”.