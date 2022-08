Ofrecieron un 20 por ciento de aumento salarial a municipales de Gualeguaychú

Comenzó el segundo tramo de la mesa paritaria del 2022 entre el Ejecutivo y el Sindicato de Empleados Municipales en Gualeguaychú.



“Celebramos que nos podamos encontrar con las trabajadoras y trabajadores en el ámbito de la mesa de diálogo paritaria. Concibo que tenemos la misma tarea que quienes eligen la actividad sindical, que es mejorar y enaltecer el trabajo de las y los municipales”, expresó el intendente, Esteban Martín Piaggio.



Los tres puntos de la propuesta

1- Regularizar el porcentaje salarial no remunerativo acordado en la mesa paritaria correspondiente al año 2012, otorgando el carácter remunerativo y bonificable del 14% completo en el mes de agosto del corriente. Está regularización no afecta en modo alguno la mejora salarial que ofrece en el punto 2.



2- Otorgar un aumento de sueldo de carácter remunerativo no bonificable del 20% escalonado en los siguientes tramos: 10% a partir del mes de agosto, un 5% a partir de octubre y un 5% a partir del mes de diciembre lo que sumado al incremento otorgado en el mes de marzo del corriente, suma un incremento anual del 57%.



3- Mínimo garantizado de $50.000.