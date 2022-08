Se inauguró la muestra de dibujos "40 años de Malvinas" en Cámara de Diputados

En el marco de los 40 años de la Gesta de Malvinas, estudiantes de Paraná realizaron unos dibujos y fueron expuestos en la Cámara de Diputados. La muestra es el resultado del concurso "Honor y Gloria a nuestros Veteranos y Caídos en Malvinas", organizado por la Dirección de Veteranos de Guerra de Malvinas de la Municipalidad de Paraná en conjunto con la Departamental de Escuelas.“Fue algo lindo, la seño nos contó sobre Malvinas y nosotros tuvimos que dibujar sobre el tema; mi intención fue representar a los solado” dijo, Genaro, un alumno de la Escuela nº28 “Tres de Febrero”Al respecto, uno de los héroes de guerra ponderó la actividad y dijo que “estos son los frutos de la Malvinización en las escuelas” Y sostuvo: “Lo que plasmaron los jóvenes no llenó de orgullo porque es su pensamiento sobre la soberanía”.“Los veteranos nos contaron sus vivencias en Malvinas y una de las cosas que nos llamó la atención fue cuando volvieron y eso fue lo que quise plasmar”, dijo una niña.“Los dibujos son muy fuertes y todos son muy buenos, nos recuerdan a nuestros compañeros y sensibiliza”, dijo el director del centro de Veteranos de Malvinas, Jorge Benítez, a Elonce y resaltó que “los alumnos son los que van a seguir luchando por la soberanía de Malvinas y creemos que seguirán luchando de manera pacífica por ello”.“Estamos felices de inaugurar esta muestra y es el cierre de un trabajo que realizó el Centro de Veteranos de Malvinas y la Departamental de Escuelas; es muy importante que todos recorran, vean los dibujos y se ponga en valor la causa Malvinas”, expresó la diputada Carina Ramos.La directora departamental de Escuelas, Adela Ramírez, remarcó que “por segundo año consecutivo organizamos un concurso de dibujos donde lo central no son los ganadores, sino todas las actividades que realizamos en el ciclo lectivo, visitando escuelas, dando charlas. La historia nos da la posibilidad de tener entre nosotros a los que volvieron que pueden interactuar con los chicos”.“El broche de oro de este trabajo se realiza la apertura formal de la muestra que estará hasta el lunes”, expresó.Y completó: “Malvinas es un eje transversal forma parte de la memoria y de los hitos de nuestra historia que tenemos la obligación de no olvidar”.