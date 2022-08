CAFESG lanzó programa de Fortalecimiento turístico con intendentes de la región

En el salón de actos de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande, autoridades del organismo pusieron en marcha, con la presencia de intendentes y funcionarios de 15 localidades de los departamentos Federación, Concordia y Colón, el Programa para el Fortalecimiento del Turismo en los Gobiernos Locales.



El Programa busca consolidar la actividad turística en pequeñas comunas y municipios emergentes de la región de Salto Grande, como así también acompañar a las áreas de turismo de aquellos ya consolidados como destinos, en la generación de proyectos de desarrollo alternativos.



Mediante acciones de fortalecimiento concretas, se pretende estimular el proceso de desarrollo de las localidades que, por sus características naturales, culturales y de servicios, presentan potencialidad para atraer turistas.



Articular acciones entre diferentes actores del estado, y vincular lo público con lo privado, pretenden ser las bases del desarrollo regional.



Durante el lanzamiento la vocal de CAFESG, Celeste Lorenz agradeció la presencia de intendentes y funcionarios y dijo que "para nosotros es un placer que hoy estemos acá, no es fruto de la casualidad sino de todo el trabajo que venimos haciendo en conjunto, la idea es fortalecer a todos los municipios comunas y juntas".



"Nosotros desde CAFESG a pedido del gobernador Bordet y nuestro presidente Luis Benedetto, venimos fomentando lo que es el turismo en estos tres departamentos porque vamos a tener un aeropuerto muy importante y tenemos que generar mayor competitividad en este sector, explotando todas nuestras potencialidades" agregó la funcionaria oriunda de Federación.



"Los municipios y juntas por ahí necesitan asesoramiento y apoyo en materia de turismo, inclusive aquellos ya consolidados como destino, siempre hay algo más por destacar o promover, y para ellos está dirigido este programa y para ver si podemos entrelazarlo con el Fondo Multisectorial del BID que es lo que tiene que ver netamente con el aeropuerto, porque acá justamente están presente los tres departamentos que contempla el BID que son Concordia, Federación y Colon, y queremos aprovechar todas las alternativas en términos de recursos disponibles para impulsar cada vez más al sector" finalizó Lorenz.



Marcelo López, vocal del Directorio por la minoría destacó que "desde CAFESG venimos trabajando independientemente del partido que seamos, en programas que tiendan a colaborar en el área de desarrollo, favorecer a los distintos sectores, inquietudes y problemáticas que existen en la región donde tenemos injerencia".



"Este programa tiende asesorar y calificar a los gobiernos locales en todo lo que es turismo y promoción de turismo, a enlazarlos entre ustedes, a asistirse y promocionar la localidad que sigue y que tiene otras oferta turísticas, pero fundamentalmente y algo que no es menor e hicieron referencia mis compañeros de directorio, es el fondo multisectorial, que son aportes no reintegrables, donde ustedes los operadores turísticos puedan hacer una inversión y luego de aprobado el proyecto, puedan recibir un aporte que no deben devolver y que tiene como objeto promocionar en la zona de influencia del aeropuerto internacional, la actividad turística" sostuvo López durante el lanzamiento.



Por su parte, el intendente de Chajarí, Marcelo Borghesan dijo luego del encuentro: "me parece muy importante este programa, donde estuvo representada nuestra micro región de los Azahares; Chajari, Santa Ana y Villa del Rosario, es muy interesante analizar lo que va a significar el aeropuerto para nuestra región y proyectar hacia el futuro, en acciones concretas que haga que nuestro turismo siga creciendo".



Vanina Perini, intendenta de Villa del Rosario expresó por su parte que "compartimos totalmente los criterios que han esbozado desde CAFESG, poniendo en valor lo que tenemos como identidad cultural, como nuestra naturales, la esencia como región de Salto Grande, creo que el turista es eso lo que busca y este programa de fortalecimiento nos va a ayudar mucho, sobre todo a los municipios pequeños".



Por último, Mario Devotto, presidente de la comuna La Clarita, del departamento Colón indicó que le parece "muy valorable esta iniciativa, si bien nosotros en La Clarita recién estamos comenzando con la materia turística, queremos avanzar en ese tema y esta capacitación nos viene muy bien, adquirimos conocimientos que no teníamos; estamos trabajando con el tema del ferrocarril, tenemos un museo, frente a la estación que lo compartimos con una escuela, un parque nativo también, estaría muy bueno poder incluir a La Clarita en un paseo turístico".