Alumnos de la escuela Del Centenario participaron de taller sobre seguridad vial

En el marco del Plan Federal de Educación Vial, se realizan diversos talleres en escuelas en toda la provincia. Este martes, estudiantes del último año de la Escuela Nº 16 Del Centenario participaron de una charla sobre la seguridad vial y a la importancia de prevenir accidentes de tránsito.“Apostamos a un trabajo que va desde lo particular a lo general, para formar docentes y así se trabaje esta temática a lo largo de todo el año; y apostamos a que ellos vivan la seguridad vial de otra manera”, explicó el coordinador de la Agencia de Seguridad Vial, Pablo Pei, a Elonce.En tanto, el director del Centro de Formación de la Agencia de Seguridad Vial, Sebastián Kelman, expresó que “se pone el énfasis en diversas cuestiones como el uso de casco, que no conduzcan bajo los efectos del alcohol, poner cuidado en los vehículos a los que se suben, usar cinturón de seguridad”.“Queremos instalar la noción del cuidado individual y colectivo, sabemos que el 90% de los siniestros tienen que ver con fallas g humanas y trabajamos sobre las conductas, no es para cualquiera, hay que ser muy responsables”, expresó.