Alumnos marcharán al CGE para reclamar por la ampliación de escuela técnica

La comunidad educativa de la escuela técnica Nº 4 - Anexo Formación Profesional de barrio San Agustín de Paraná renovó su reclamo por “celeridad en los procesos del proyecto para la ampliación del edificio” de la institución educativa.“No sabemos si el proyecto está en Buenos Aires o cajoneado en el Consejo General de Educación porque no tenemos respuestas”, apuntó auno de los integrantes de la cooperadora escolar, Edgardo Salurzo. Según comentó, el reclamo por la ampliación del establecimiento data de hace unos seis años, “pero no hemos tenido ninguna respuesta y ahora se viene la nueva reforma educativa”.“Solo se piden dos aulas y un baño porque son entre 30 y 35 alumnos por aula, y los chicos están hacinados”, comunicó al detallar que “los chicos están apilados y no existe la seguridad suficiente para ellos en los talleres. Tampoco hay insumos y las herramientas no alcanzan; los directivos elevan notas, pero no hay respuestas de parte del CGE”. “Los pilares de la luz se construyeron en el patio de la escuela porque no hay lugar”, completó.En el marco del plan de lucha para reclamar por la ampliación de la escuela, Salurzo informó que “marcharán al Consejo y, de no tener respuesta, darán clases a cielo abierto sobre calle Casiano Calderón”.La matrícula educativa de la escuela técnica Nº 4 - Anexo Formación Profesional está compuesta por640 alumnos.