En septiembre se sortearán 500 viviendas del IAPV que se ejecutan en Paraná

Inscripción y actualización de datos para los sorteos



Características de las obras

Las mismas, están ubicadas en las calles Juan Báez, Selva de Montiel Calle Pública de la capital provincial. Fueron construidas con financiamiento provincial y nacional.Las ceremonias se realizarán entre los días lunes 5 y viernes 9 de septiembre, en la sala de sorteos del Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafas), ubicado en Leandro N. Alem 245 de Paraná.Al respecto, el presidente del IAPV, Marcelo Bisogni expresó que "el sorteo de las viviendas, es el momento más esperado por las familias entrerrianas que anhelan cumplir el sueño de contar con su casa propia". Además, sostuvo que "se viven momentos de tanta emoción en estos actos, que uno junta más fuerzas para seguir trabajando y gestionando más soluciones habitacionales para las diferentes localidades”.El funcionario, señaló que “las 500 viviendas que se construyen en Paraná, es el proyecto habitacional más importante que lleva adelante el organismo” y detalló que "el financiamiento es compartido entre la provincia y la Nación”.Destacó que “este plan de gobierno que llevan adelante el presidente Alberto Fernández y el gobernador Gustavo Bordet, tiene un fuerte compromiso social, siendo la construcción de viviendas dignas una de las bases fundamentales de las políticas públicas”.En ese sentido, el titular del IAPV señaló que “con cada vivienda que proyectamos y ejecutamos, estamos cumpliendo el sueño de la casa propia y generando más puestos de trabajo en la provincia”, aseguró el directivo.Debido a la cantidad de familias inscriptas y la cantidad de viviendas se dispuso realizar los sorteos en cinco jornadas de 150 extracciones por días. Esto significa que se sortearán 500 titulares y 250 suplentes.Los primeros tres días, se van a sortear 150 titulares; el cuarto, 50 titulares y 100 suplentes y el último día, los últimos 150 suplentes.El directivo recordó a los interesados en participar de los sorteos de las 500 viviendas de Paraná, que tienen tiempo hasta el sábado 20 de agosto para inscribirse a través del Registro de Demanda Habitacional del organismo, en este enlace: https://www.iapv.gob.ar/sistemas/inscripciones y en el caso de estar inscriptos, deben actualizar los datos ingresando en el siguiente link: https://www.iapv.gob.ar/sistemas/inscripciones/seccion/ingresar#cuerpo “La utilización de esta plataforma web, puesta en vigencia desde el año 2018, permite inscribirse y actualizar sus datos de forma sencilla, por el diseño y fácil acceso de la página”, resaltó Bisogni.El padrón provisorio será publicado el 20 de agosto donde se informará quiénes ingresan al sorteo y quiénes no y el motivo, para que puedan realizar las modificaciones en el registro.Los aspirantes a una vivienda, en caso de considerar cumplidos los requisitos exigidos por el IAPV y aún así no figurar en el padrón de inscriptos, se pueden efectuar los reclamos al Área Desarrollo Humano de la sede del IAPV y/o actualizar los datos ingresando en la página web del organismo. Tendrán tiempo hasta el 30 de agosto. El 31 se publicarán los padrones definitivos.Finalmente, el presidente agregó que "el IAPV recurre a la implementación del sorteo público como medio de asignación de la vivienda, para garantizarles a los postulantes la transparencia de las adjudicaciones y la tranquilidad de que cualquiera de ellos puede ser uno de los beneficiarios".Las 500 unidades habitacionales se construyen de manera no tradicional, en seco la mampostería interior y con paneles autoportantes la mampostería exterior. Cada vivienda tiene 55 metros cuadrados, cocina, living/comedor, baño y dos habitaciones. También cuentan con la instalación de termotanque solar. Se entregará un manual de usuario junto con los planos correspondientes a cada adjudicatario.Las mismas se van a entregar con todos los servicios esenciales: agua, cloaca, energía, alumbrado público y apertura de calles.