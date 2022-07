Inauguraron un Espacio Cultural en barrio San Agustín de Paraná

En el marco de la semana de conmemoración al “paso a la eternidad de Evita”, se llevó a cabo este sábado la inauguración de un Espacio Cultural en la zona oeste de la capital entrerriana, en el Barrio San Agustín. “Nuestro objetivo a través de este espacio es resignificar y revalorizar la práctica de Evita y la conducta que ella promovía: el encuentro, la cercanía y la solidaridad”, comunicaron desde Movimiento Evita Entre Ríos.“La apertura de este nuevo espacio está enmarcada en conmemoración al fallecimiento de nuestra guía espiritual, Evita y a través de este lugar, continuamos su legado y ponemos en valor su práctica, la conducta que ella promovía a través de la solidaridad, el encuentro y la cercanía con el pueblo”, indicaron.“En esta zona hay 29 unidades productivas, hay más de 500 compañeros y compañeras que tienen Potenciar Trabajo y no hay que tener vergüenza de decirlo porque nos quieren hacer creer que nosotros somos planeros y tenemos que dar batallas a esa definición. Armamos este espacio cultural de debate porque queremos tener un proyecto político que represente los intereses del conjunto de los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular. Porque creemos también que acá en esta zona se pueden generar oportunidades”, expresó el Secretario General del Movimiento Evita Emiliano Gómez Tutau.Y continuó: “Este espacio cultural habla de la vida de Evita, pero sobre todo a través de nuestra práctica y conducta construimos esa identidad que tanto nos expresa a los sectores populares, la misma que caracterizaba a Evita: indisciplinable e indomable. Lo que queremos expresar como identidad política y también como conducta humana en lo que hacemos, es la actitud solidaria y de construcción de justicia social que tanto representa para la memoria del pueblo argentino”.En este mismo sentido Gómez Tutau señaló: “Hoy inauguramos un puesto de lucha acá en este barrio, ¡no nos vamos a rendir! No esperen eso de nosotros y nosotras. Algunos vienen a pasear con actitud de safari a estos barrios ¡Qué nos respeten! ¡Qué no se la tiren de lindos e inteligentes! No hay soluciones mágicas, hay proyectos colectivos”.Como conclusión, el Secretario General del Movimiento Evita Entre Ríos, expresó: “Es cierto que hoy tenemos una crisis, y que el Frente de Todxs tiene que recuperar la confianza. No ha sido un contexto fácil la deuda, la pandemia y la guerra. Además, los errores propios. Pero les aseguro, que no les quepa ninguna duda que no vamos a bajar los brazos. Los que estamos acá sabemos cómo es tenerla difícil, si hay tormenta y hay barro que nos llamen a nosotros y a nosotras porque no vamos a arrugar”.“El Frente de Todxs, por estas horas no está relanzando su gobierno simplemente, sino centralmente reconstruyendo su poder político con audacia, recuperando la iniciativa y con la firme determinación de ampliar los horizontes de la unidad nacional. Que nadie se ponga nervioso, abramos los brazos y empecemos a construir una victoria más”, finalizó.