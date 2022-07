Presentaron un informe de los daños provocados por temporal en Colón

El informe completo



Un pormenorizado informe elaborado por distintas áreas de la Municipalidad de Colón arroja datos certeros de las consecuencias del fenómeno extraordinario que la ciudad sufrió el pasado lunes 11 de julio.Entre los datos relevados, se conoce que 250 viviendas fueron seriamente dañadas y de ellas, 80 sufrieron la voladura total de sus techos. Pero, además, más de 1200 árboles de gran porte fueron afectados por el viento, más de 300 luminarias resultaron quemadas y 41 totalmente destruidas. Postes de distintos servicios terminaron en el suelo por efecto del fuerte viento.En este contexto, la Municipalidad comenzó con la asistencia el mismo lunes 11 a los vecinos más afectados, entregando materiales como chapas, maderas o clavadores. Fueron reemplazados 20 tanques de agua y se entregaron más de 30 colchones y unas 100 frazadas.Los gastos efectuados y presupuestados se calculan en 200 millones de pesos. Se recibieron 20 mil dólares de la CARU (Comisión Administradora del Río Uruguay) que equivalen a 2.750.000 pesos, destinados a la compra de chapas y materiales que se detallan en el informe.Por otro lado, se está a la espera de $10 millones de un programa de emergencia de la Nación y siguen las gestiones para la obtención de más fondos para asistir a vecinos e instituciones de la ciudad.MUNICIPALIDAD DE COLÓN, ENTRE RÍOSDirección: 12 de Abril N° 500INTENDENTE: Lic. José Luis WalserSECRETARIO DE DESARROLLO COMUNITARIO: Oscar Daniel López SECRETARIO DE GOBIERNO Y HACIENDA: Cr. Gabriel Horacio Schild SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS: Ing. Juan Claudio LaraLa ciudad de Colón, está ubicada sobre la margen derecha del Río Uruguay, a unos 258 km. de la Capital Provincial, con una superficie aproximada de 13.400 ha., contando con una planta urbana de 387 ha. Aproximadamente. Su población supera las 35.000 personas, y es la ciudad cabecera del Departamento Colón.Como en casi toda la región, la principal actividad económica que se desarrolla es aquella ligada al Turismo, el cual es la fuente principal de ingresos de particulares.Sin perjuicio de ello, actualmente el Municipio de Colón se encuentra realizando las gestiones para el desarrollo del Parque Industrial de la ciudad, con el fin de incorporar una importante matriz económica que sirva como complemento y alternativa al Turismo.Como es sabido, la Pandemia ha afectado a la totalidad de los rubros laborales y comerciales, pero sin lugar a dudas, el Turismo ha sido uno de los más golpeados no sólo por el tiempo que estuvo prohibido su desarrollo como actividad, sino también porque en momento de crisis económica es de los gastos que las familias dejan para el final en realizar, y por dicha razón, nuestra ciudad se ha visto gravemente afectada por la Pandemia y los efectos de la misma aún perdura hasta hoy, a dos años y medio de haber impactado, y se sostienen tanto para el sector privado como para el sector público.Y aunque estamos en camino de la recuperación post-pandémica, hemos sido tristemente sorprendidos por una nueva catástrofe natural que ha azotado nuestra ciudad. El pasado lunes 11/07, un fenómeno climático extraordinario generó una importantísima devastación en la ciudad, y ha sido identificado por los expertos en la materia como un tornado.En la madrugada de ese lunes, aproximadamente entre las 06:30 y las 07:00 hs., se levantaron fortísimas ráfagas de viento que han superado largamente los 150 km/h., y generaron todo tipo de daño y destrucción. Tal como se podrá apreciar con la documental de respaldo que se adjunta, cerca del 80% de la superficie total de la planta urbana fue afectada de una u otra manera.De lo que se ha podido relevar hasta el momento, hay más de 250 viviendas que han sufrido daños en su infraestructura, tales como caída de muros y/o paredes, voladuras parciales de techos o roturas de todo tipo por la caída de árboles y/o postes y daños en los pilares de luz. A 80 de esas viviendas se les ha generado la voladura total de su techo.También se han registrado más de una veintena de vehículos afectados por la caída de árboles y/o postes de luz o telefonía, y varios de ellos con cuantiosos daños. También han sido afectadas algunas instituciones de la ciudad, tales como el Registro Civil y el centro de monitoreo recientemente inaugurado de la Comisaría primera de la ciudad, a las que se les ha producido la voladura parcial de sus techos. De igual manera, el Hogar de Protección para Mujeres en situación de Violencia "Yanina", ha sufrido la voladura parcial del techo, afectando a la totalidad de las habitaciones donde las mismas se alojan, teniendo que trasladar a las mujeres ingresadas a otro lugar para su contención.Asimismo, los clubes de fútbol "Campito" y "Defensores", han sufrido importantísimos daños en su infraestructura, varios de ellos de un elevado valor económico e inclusive sobre edificaciones que se habían inaugurado recientemente. Algo similar a lo que sucedió con la Escuela "Rayo de Luz", en la que se brinda educación para personas con capacidades reducidas.Además de estas situaciones específicamente registradas, se ha producido una innumerable cantidad de caídas de árboles y de postes de servicios en la vía pública, advirtiéndose prácticamente en cada cuadra de la ciudad algún daño de este tipo, haciendo que sea incalculable la cantidad de ejemplares dañados y las consecuencias que estos generan.Lógicamente que esta situación ha generado una afectación en la provisión de los servicios de agua y luz; este último pudo reestablecerse en las horas siguientes al momento de la tormenta, y en cuanto al servicio de energía eléctrica, si bien ya se ha recuperado en la amplia mayoría de los lugares, aún restan sectores por recuperar y que seguramente tomará varios días más poder alcanzar la regulación total.Es importante mencionar que de manera inmediata, y bajo la disposición del Intendente, se convocó a los miembros de la Defensa Civil, y a los minutos de haber golpeado el tornado, ya había cuadrillas trabajando por toda la ciudad, todo lo cual está previsto en la Ordenanza Municipal N° 56/2013.Esto permitió disminuir sensiblemente el impacto de la tormenta, ya que la rápida remoción de varios ejemplares arbóreos y algunos postes evitaron que se produjeran más daños, y además se evitó también de esa manera que se afectara a la comunidad de manera indirecta, habiéndose efectuado una muy oportuna intervención en la vía pública.Todo ello se generó en el marco del Decreto Municipal N° 426/2022, emitido a las pocas horas de producido el fenómeno climático extraordinario, a través del cual se estableció el "Estado de Emergencia" en toda la jurisdicción de la Municipalidad de la ciudad de Colón, permitiendo de esta manera que se pusieran en marcha no sólo las previsiones para casos como estos, sino que además que la administración se encuentre dotada de herramientas especiales que permiten combatir y paliar la situación.El principal reflejo de esta buena respuesta de parte del Estado Municipal se vio reflejada en que a pesar de los enormes daños y lo agresivo del fenómeno climático no se han registrado ni muertos ni heridos, ni por los elementos arrastrados por el viento ni por los cables de tensión cortados sobre la vía pública.De igual manera, el mismo día de la tormenta, el Municipio comenzó a entregar chapas, maderas, clavadores y otros elementos necesarios para la reparación de techos en viviendas particulares, sobre todo en las más afectadas y en los sectores más vulnerables.En cuanto a los alimentos, la actual gestión Municipal ha ideado un sistema de entrega de viandas y de módulos alimentarios que fue puesto en marcha con motivo de la pandemia producida por el COVID-19 y que luego continuó con menor demanda comunitaria, y que al momento del azote del tornado fue nuevamente intensificado para alcanzar a los afectados.El mismo día de la tormenta, a través de una compra rápida y especial que fue posible gracias a la declaración de estado de emergencia, se adquirieron 6 motosierras nuevas para complementar a las ya existentes en el Municipio con el fin de poder acelerar el proceso de remoción del arbolado público y particular desparramado por toda la ciudad. Conjuntamente con ello y con la reposición de chapas y demás elementos para la reparación de techos, desde el Municipio también se comenzó a asistir a los sectores más vulnerados con el reemplazo de más de 20 tanques de agua que fueron dañados y volados, más de 30 colchones arruinados por el agua y más de 100 frazadas en la misma situación. Todos estos daños que se han registrado en las viviendas de los vecinos y las vecinas de la ciudad, teniendo en cuenta las reparaciones que ya se han efectuado o comenzado como así también las que restan por realizar, están cuantificadas en suma superior a los $150.000.000, que incluye chapas, clavadores, aberturas, cemento, cal, arena, ladrillos, pintura, vidrios, puertas, camas, frazadas, colchones, sábanas, y muchos otros elementos menores.Asimismo, luego de haberlo acordado de esta manera con ENERSA, se decidió colocar pilares de energía eléctricos provisorios en los domicilios particulares donde éstos habían sido dañados, a cargo del Municipio con el fin de procurar el restablecimiento del servicio de energía eléctrica con la mayor antelación posible, en la comprensión que dicho servicio es esencial hoy en día para la cotidianeidad del hogar. En dicho rubro de electricidad se han registrado los siguientes daños: 26 pilares dañados por caídas de ramas o árboles (los cuales fueron reemplazados por los pilares provisorios mencionados en el párrafo precedente), 13 columnas metálicas dañadas y otras 86 que han dejado de funcionar, 41 luminarias destruidas y otras 362 que fueron quemadas; todo a lo que deben sumarse insumos generales que fueron necesarios para atender las emergencias tales como cables, pértigas, cintas de peligro, combustible, baterías, generadores eléctricos (3), etc. Todo lo cual generó un gasto total aproximado para este rubro, de casi $10.000.000.Desde una de las empresas prestadoras del servicio de cablevisión e internet, reportan que se en su infraestructura sufrieron daños en 18 postes de distribución, más de 7300 metros de cables, 10 conectores de empalme, 3 LNB de antenas satelitales, 9 nodos ópticos, y 2500 metros de fibra óptica, entre otros daños e insumos menores, todo lo que se presupuesta en aproximadamente $4.000.000.A esto deben sumarse 8 cámaras de seguridad pública dañadas en toda la ciudad (Sanguinetti y Pilar, Costanera y Evita, Paysandú y Sanguinetti, el Domo de Ruta 135 y Ferrari, Rotonda de Turismo (sobre Palacio), y Plaza Artigas -3 cámaras y 2 antenas-).En cuanto al arbolado público, fue allí donde pudo advertirse la mayor dimensión del daño causado en la ciudad, ya que se ha visto afectada el 80% de la ciudad de una u otra manera debido a las roturas y/o caídas de árboles y postes, donde prácticamente en todas las cuadras de Colón se veían ramas o árboles completos caídos y los daños que los mismos han generado. La especie de árbol que más ha sufrido son las "Tipas" que se ha convertido en el árbol típico de la ciudad contando inclusive con sectores en los que se han declarado de interés paseos enteros de arbolado de esta especie. En total, se han registrado 1200 ejemplares de Tipas dañados.De dicha cantidad, el 5% ha sido totalmente derribado, el 75% fue parcialmente derribado y el 20% restante sufrió daños considerables en su estructura. Asimismo, se han identificado más de 1000 ejemplares entre Cipreses, Eucaliptos, Sauces y árboles Nativos que han sufrido daños iguales y similares a los de las Tipas. Lógicamente todo este arbolado no sólo ha sufrido sus daños propios y que implican una importante erogación de dinero su remoción y recuperación, sino que además han sido los principales causantes de los daños materiales en propiedades públicas y privadas, como ya se ha descripto anteriormente y muchas otras que nos faltaría el tiempo para poder detallar.Puntualmente, la misma área de Parque y Paseos que controla el arbolado público tuvo que efectuar una intervención en distintos lugares de la ciudad que a pesar de estar bajo la órbita de particulares u otras instituciones u órganos, requirieron de nuestra colaboración para poder regularizar su situación ya que en varios casos hasta estuvieron encerrados en dichos lugares a causas de las ramas y árboles caídos.También fue necesaria una intervención especial en el Cementerio de la ciudad, ya que varios de los Cipreses del lugar destruyeron tumbas y panteones en su caída. La misma área tuvo que intervenir en la remoción de arbolado sobre 14 vehículos que fueron aplastados por aquellos generándose sobre ellos importantes y cuantiosos daños que aún restan determinar debido a que todavía no han finalizado de ingresar los reclamos y denuncias por ello, y que se suman a los demás vehículos afectados que no fue necesario remover árboles de encima de su estructura pero que han sufrido daños por la voladura de las ramas.Para lograr la intervención necesaria y hacerlo con la rapidez que la situación exigía, a las motosierras ya mencionadas que adquirió el Municipio, debemos agregarle que fue necesaria la contratación de 1 Retroexcavadora y 1 grúa del tipo pulpo para la remoción del arbolado público afectado. Dicha maquinaria tiene un costo estimado de utilización de $5300 la hora cada una por todo concepto (utilización, personal y combustible).Estas máquinas están siendo utilizadas en promedio 11 horas por día cada una desde hace 9 días y se estima que restan 15 días más de trabajo para finalizar las tareas posttormenta. A esto, debemos sumarle que debieron adquirirse numerosos repuestos y equipamiento complementario para el funcionamiento de las máquinas y herramientas necesarias tales como limas, cadenas, espadas, etc.Todo ello más el cómputo de las horas extras utilizadas por el personal que promedian en 7 horas extra por día sobre un total de 18 agentes que se encuentran trabajando, suman un total de $3.389.200 Sumados los gastos efectuados y presupuestados, nos permiten concluir en que la cuantificación de los daños producidos por la tormenta que azotó a la ciudad de Colón el pasado lunes 11/07/2022, ronda en aproximadamente los $200.000.000. También debemos poner en consideración que con motivo de la situación generada por este fenómeno climático extraordinario, se ha producido una nueva crisis socioeconómica en la comunidad en general que ha afectado lógicamente a los sectores más vulnerables de una u otra manera y también por ende al comercio local.Por lo que nuevamente somos golpeados como sociedad colonense por un elementos externo e inesperado que dificulta las economías locales y personales. Por esta razón, el Departamento Ejecutivo Municipal adoptó la decisión de condonar la Tasa General Inmobiliaria y la de Obras Sanitarias, para todos los titulares de inmuebles afectados por el temporal, cuyos vencimientos operen entre los meses de julio y diciembre de 2022, ambos inclusive, tal como fue dispuesto a través del Decreto N° 436/2022.A los fines de validar y posibilitar la verificación de los datos e información brindada en la presente reseña, se acompaña la documentación respaldatoria pertinente junto con el presupuesto y demás formalidades exigidas para la solicitud de la asistencia financiera interesada de acuerdo a los parámetros y exigencias establecidos por el Ministerio de Desarrollo Social. De igual manera, quedamos a disposición para la aclaración, complementación y/o explicación de cualquiera de los puntos descriptos como de cualquier otra cuestión que pudiera resultar necesario.Situación de Emergencia. Aporte de la CARUIngresosFecha Recibo Nº Tiquet Importe20/7/2022 50610/22 $ 2.705.000,00Clavadores 200 $ 480,00 $ 96.000,00Clavadores Eucalipto 200 $ 469,00 $ 93.800,00Chapa Cinc Sinusoidal 300 $ 2.708,38 $ 812.513,86ChapaCincalum Sinozoidal Nº25*4ml 50 $ 12.714,00 $ 635.700,00Chapa Cinc Sinusoidal Nº25*1,086ml 200 $ 2.735,46 $ 547.091,78Chapa 27 Acanalada Cincalum *1mt 100 $ 2.224,54 $ 222.454,00Chapa Acanalada 30 $ 12.891,00 $ 386.730,09TOTAL $ 2.794.289,73RESUMEN CONCEPTOS CANT.Clavadores 400Chapas 680