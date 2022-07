Escritores e historiadores expusieron en la escuela secundaria de Spatzenkutter

Los alumnos del nivel secundario de la Escuela Secundaria “Juan L. Ortiz” de Aldea Spatzenkutter, compartieron una actividad con disertantes convocados especialmente para la ocasión. El objetivo fue recordar la historia, aprender sobre los Alemanes del Volga y entender más sobre el pasado. La invitación fue abierta a todo público, extendiéndose a la comunidad.



Todo ocurrió este miércoles, en el Salón Cubierto de la institución educativa. Se dio en el marco de las propuestas que la Comuna viene desarrollando para celebrar su aniversario. Si bien, oficialmente se recuerda al 21 de julio, los antiguos pobladores sostenían que Aldea Spatzenkutter, había sido fundada unos días antes, el 18 de ese mes de 1878, a partir del grupo de inmigrantes que estaba a alojado en el paraje del Juzgado de Paz, y no como el resto, en el campamento de la Chacra N° 100.



El lunes 18 de julio fue el día de las actividades centrales, pero las actividades continúan. En esta ocasión estuvieron los siguientes escritores e historiadores: Orlando Britos, Yolanda Gassman, Noni Medel, Ignacio Getti, Celso Unrein, Darío Wendler, Luis Jacobi, Eugenio Gebhart y Schieguel Huck. Fue una tarde entretenida, cargada de historias narradas por los invitados.



"Agradecemos a Karina Godoy Re, quien organizó de manera impecable este evento cultural, a los disertantes, a la Rectora Norma Grinóvero, a los alumnos y vecinos que presenciaron este encuentro entre historiadores. Un pueblo que no recuerda su pasado no sabe adónde va, ya que ignora de dónde viene. Apostamos al presente, creemos en el futuro, pero también valoramos nuestro pasado y sus grandes actores", indicaron desde la Comuna.