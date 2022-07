Pablo Álvarez dio una clínica de hockey sobre patines en Paraná Rowing Club

Trayectoria

El sanjuanino Pablo Álvarez, estuvo en Paraná para dictar una clínica de hockey sobre patines en Rowing Club.Fabricio Ríos, coordinador de la clínica, dijo a Elonce que “estamos muy contentos por tenerlo acá, que los chicos puedan escucharlo y hacerles preguntas. Capaz que en Paraná no se dimensiona quien es, pero fue comparado con Messi por la cantidad de goles que realizó en su paso por el Barcelona”.Por su parte, Pablo Álvarez se mostró muy feliz de estar en Paraná “compartiendo un rato con los chicos del club y aclarando sus dudas. Es un momento lindo, que yo no tuve la oportunidad de chico de charlar con mis referentes”.Pablo practica hockey desde los cinco años “es un deporte que amo y no bajaría de los patines por nada en el mundo”. Sin embargo, señaló que a los chicos “le inculcamos los valores del esfuerzo y el trabajo. “Nada llega por arte de magia. Todo lo que estoy viviendo ahora es gracias al sacrificio que hice desde chico”.Como el hockey sobre patines es amateur en la Argentina, los jugadores que llegan a destacarse buscan pegar el salto para poder desempeñarse profesionalmente en el Viejo Continente, donde además de la de España hay ligas muy fuertes en Italia, Portugal y Francia.El deportista, es el Messi del hockey sobre patines. Actualmente está viviendo en Portugal y juega Benfica FC. Sin embargo, Álvarez estuvo más de 10 años jugando en el Barca de España y fue el goleador del equipo.Luego de cuatro años sin poder volver a Argentina, el deportista está de vacaciones y visitó su ciudad natal. Además, se está preparando para disputar el mundial de hockey sobre patines en la provincia San Juan, cuna de ese deporte: “es un premio poder representar al país y más poder jugarlo con mi gente. Es una motivación y estamos con muchas ganas de conseguir el título”.