Jazz Sinfónico: la Orquesta Sinfónica se presentará junto a Colegiales Trío

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos (OSER), organismo dependiente de la Secretaría de Cultura, realizará este sábado 30 de julio un nuevo concierto de manera presencial en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná sito en San Martín 15, bajo la dirección del Director invitado Ezequiel Fautario. Acompañarán como solistas Colegiales Trío, integrado por Adrián Iaies (piano), Facundo Guevara (percusión) y Diana Arias (contrabajo). En una primera parte se interpretarán obras de: G. Bizet, Suite N° 1 de la Ópera Carmen; Puccini, Intermezzo deManon Lescaut; G.Rossini, Obertura Guillermo Tell. En una segunda parte: obras de Adrián Iaies: Chacarera derrrapada; La Chango Farías Juárez; Facu´s Box; Mariana; Zamba del Parque Saavedra. Arreglos orquestales de Matías Scheines, Adrián Iaies, y Gustavo "Popi" Spatocco.Cabe destacar que el público puede acceder al programa del concierto escaneando con su teléfono celular el código QR con el cual realizará la descarga del mismo. La entrada es por orden de llegada. Se recomienda el uso de tapaboca-nariz- mentón, seguir las recomendaciones de higiene preventivas.La presentación, organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos con el auspicio de la Fundación Iapser, se transmitirá por streaming y radio.El concierto comenzará a las 20.30 y se transmitirá por streaming a través del canal oficial de YouTube Cultura Entre Ríos. También se podrá escuchar en vivo por AM 1260 LT 14 Radio Nacional Gral. Urquiza, y a través de Diputados Radio hcder.gov.arDirector interino de la Orquesta Sinfónica Municipal de Tres de Febrero. Maestro interno en el Teatro Argentino de La Plata. Integrante de la cátedra de dirección orquestal del Mtro. Luis Gorelik en la Universidad Nacional de las Artes.Nacido en Buenos Aires en 1981, inició sus estudios musicales como organista a muy corta edad. Es graduado en Dirección Orquestal de la Universidad Nacional del Arte bajo la tutela de los Mtros. Mario Benzecry y Luis Gorelik, y en la misma especialidad fue alumno particular del Mtro. Carlos Vieu. Asimismo realizó estudios de piano con los maestros Inés Gómez Carrillo y Fernando Pérez.Como director de orquesta, y al frente de distintas agrupaciones entre las que se destacan las orquestas Estable del Teatro Argentino, Sinfónica de Bahía Blanca, Sinfónica Provincial de Rosario, Sinfónica Municipal de Tres de Febrero, Sinfónica Municipal de Avellaneda, Juvenil de San Martín, condujo distintos programas sinfónicos, sinfónico-corales y obras del repertorio lírico como "Madama Butterfly", "Barbiere di Siviglia", "Suor Angelica", "Traviata", "Rigoletto", "L´elisir d´amore", entre otras.El Nuevo Coro de Ópera de Buenos Aires, con su dirección, recibió en el año 2009 el Premio Estímulo de la Asociación de Críticos Musicales de Argentina. Director de Lírica Lado B, compañía de ópera sin fines de lucro.En 2020 fue convocado por la Ópera de Cámara del Teatro Colón.Luego de más de 30 años de trayectoria coronados con su nombramiento como Director Artístico del Festival Internacional de Jazz de Buenos Aires y la Dirección de la Usina del Arte, principal Centro Cultural porteño, cuatro nominaciones a los premios Grammy Latinos, un Konex de Platino, varias nominaciones a los Premios Carlos Gardel; casi una treintena de discos propios, y más 250 conciertos por el mundo, Adrián Iaies finalmente concreta su sueño de compartir un proyecto musical con quien él gusta llamar "El mejor tocador de bombo leguero del planeta": Facundo Guevara, ex percusionista de Mercedes Sosa, Pedro Aznar, Paquito D'Rivera, Hugo Fattoruso y Liliana Herrero, entre muchos otros artistas consagrados.Para completar el trío Iaies convoca la contrabajista colombiana Diana Arias, quien conjuga todas las virtudes indispensables para este repertorio: sonido robusto y afinación perfecta, producto de su formación clásica, sentido del ritmo y el Groove -como buena nativa de Cali, la capital mundial de la Salsa- y su gran entrenamiento jazzístico que adquirió al radicarse en Buenos Aires, epicentro sudamericano del jazz; donde ya compartió escenarios y sesiones con los mejores músicos de la escena argentina.La música que hace El Colegiales Trío va más allá de lo que trasciende las fronteras argentinas. Retoma la tradición de revisitar las músicas folklóricas argentinas desde una perspectiva estrictamente jazzera. El repertorio, compuesto por Iaies especialmente para este proyecto le da cabida a referentes locales como Manolo Juárez, Eduardo Lagos, El Chango Farías Gómez u Oscar Alem. Pero también deja lugar a otros grandes músicos como Monk, Mingus o Spinetta.El trío ya grabó: La paciencia está en nuestros corazones y Madera, cuero y unas campanas; así como también el trabajo a dúo de Iaies y Arias, Cada vez que (siempre) brillas.Pianista, compositor, arreglador, productor discográfico, compositor para cine, docente. En la actualidad uno de los músicos más importantes y referente de la música popular argentina.En 2008 Adrián Iaies fue nombrado Director Artístico del BAJAZZ - Festival Internacional de Jazz de Buenos Aires, como culminación de una exitosa carrera en la que su labor de releer el repertorio popular desde una óptica y perspectiva estrictamente jazzística y una prolífica carrera discográfica, le han valido elogios, premios y nominaciones en Argentina y en el exterior también.Estudió con Alejandro Spadaro, Mónica Pacheco, Alfredo Montenegro y Eduardo Ordoñez.Su actividad musical ha sido ininterrumpida desde entonces, habiendo participado en innumerables proyectos tanto en su Mendoza natal, como en Buenos Aires o el exterior.Como percusionista trabajó con Markama, Jorge Marziali, Raúl Carnota, Liliana Herrero, Mercedes Sosa, Chango Varias Gómez, Teresa Parodi, Oscar Cardozo Ocampo, Eduardo Lagos, Luis Salinas, Darío Esquenazi, Paquito D'Rivera, Oscar Feldman, Hugo Fattoruso, Fito Paez, Pedro Aznar, Raúl Barboza, Ramón Ayala, entre otros.En la actualidad conforma un dúo con el pianista y compositor Hernán Ríos, integra el grupo del cantautor brasileño Vitor Ramil, y es parte del "Proyecto Colegiales", del pianista y compositor Adrian Iaies.Nacida y criada en Colombia, comenzó su carrera tocando en el grupo infantil de salsa "La Charanguita de Luis Carlos". En 2007 terminó la carrera de interpretación musical con énfasis en contrabajo en el Conservatorio Antonio María Valencia, estudiando contrabajo con Alfredo Patiño y recibiendo una mención laureada al recital de grado.Durante su carrera asistió a talleres de contrabajo con los maestros Klaus Stoll (Alemania), Jeff Bradetich (USA), Hernando Segura e Iván Peña (Colombia); además estudió audio con Jaime Henao y fue contrabajista asistente de la orquesta Filarmónica del Valle.En 2010 viajó a Buenos Aires para estudiar jazz en el conservatorio Manuel de Falla donde tomó clases de contrabajo con Hernán Merlo. Durante 2011 y 2012, además de sus estudios, siguió ligada a la salsa haciendo parte de la orquesta femenina D ?caché (Colombia), acompañantes del reconocido cantante puertorriqueño Gilberto Santa Rosa.En la escena porteña ha participado en varios proyectos tocando al lado de músicos de la talla de Ernesto Jodos, Pepi Taveira, Andrés Boiarsky, Paula Schocron, Eloy Michelini, Mariano Loiácono, Guillermo Calliero, entre otros, amén de una intensa actividad como sesionista de grabación.