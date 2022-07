Conmemoraron “el paso a la inmortalidad” de Eva Perón en Escuela Hogar de Paraná

A 70 años “del paso a la inmortalidad” de Eva Duarte de Perón, en el complejo educativo que lleva su nombre en Paraná se realizó este martes un acto conmemorativo. “Fue un acto de muchas emociones, en el que no celebramos la muerte, sino que celebramos la vida, porque ese fue el legado que nos dejó Evita, 14 complejos de estas dimensiones y características, pensando en la niñez y la vejez”, comunicó ael director de la Escuela Hogar, Marcelo Cardozo.“Hoy se naturaliza lo que es el voto, porque la mujer va y vota, pero antiguamente, hace 70 años, era impensado; lo mismo con los derechos del niño y la ancianidad. Ella era una adelantada para la época, lo tramó y lo tejió gracias a la fundación en la que el chico que transcurre en la escuela, también pasa por su salud mental y física, y eso es una complementación de una visión general que ella tenía”, fundamentó al comentar que “en el comedor todavía están las sillas y las mesas adaptadas a la altura de los chicos; eso data de la creación del Complejo”.“Fue una mujer con muchos sueños, que nos dejó un legado muy grande para soñar una Argentina diferente, distinta e inclusivo para todos los que nos preciamos ser argentinos”, destacó Cardozo en relación a la figura de Evita.En la oportunidad,rescató el testimonio de Antonia, una mujer que tenía cinco años cuando su padre trabajó como obrero en la construcción del Complejo. “Trajeron un cajón de cristal y todos los obreros, se ponían brazaletes negros de luto; a los chicos, de guardapolvo blanco que no llegábamos a verla, nos alzaban nuestros padres”, comentó en relación al día del fallecimiento de la dirigente peronista. “Me acuerdo muy bien de la imagen de ella, era una muñeca preciosa en ese cajón”, rememoró.“El último juguete que me regaló Evita fue un juego de cóctel de aluminio. Cómo no voy a ser peronista si gracias a la Escuela Hogar conocí casa y comida porque mi padre trabajó y nos crió gracias a todo eso; gracias a Perón y Evita viví la infancia que tenía que vivir porque teníamos para comer y para todo”, sentenció Antonia.