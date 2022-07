Este sábado habrá control de glucemia en la zona sur de Paraná

Será este sábado, de 10 a 13 horas, en Avenida de las Américas al 2600.



Andrea Sanfilippo, desde el Gimnasio Taian, invitó a participar de esta campaña.



“Es de control y prevención. Con un simple pinchazo en el dedo, al instante, se va poder tener los valores de azúcar en sangre, no es doloroso, no hay que hacer ayuno”, afirmó.



Contó que “generalmente a estos controles se los realiza en el parque, en Plaza de Mayo, en la peatonal. Ahora la trasladaron a la zona sur. Son muy importantes este tipo de controles; a veces uno no sabe que está padeciendo diabetes. Con un simple control se puede empezar a tratarla y tener una mejor calidad de vida”.



Además, para lograr una mejor calidad de vida, para evitar enfermedades es necesario “ajustar la alimentación, incorporar agua y hacer actividad física y hábitos saludables”. Elonce.