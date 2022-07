Microbanco de CAFESG entregó créditos a emprendedores del departamento Villaguay

Foto 1/2 Foto 2/2

Las entregas, y las firmas del Contrato de Mutuo Acuerdo se concretaron en dos actos celebrados en ambos municipios, que contaron con la presencia del vocal, Eduardo Mozetic, quien estuvo acompañado por la intendenta de Villaguay, Claudia Monjo, el vice intendente de Villa Clara, Marcelo Álvarez y la responsable del Programa Microbanco, Rosana Godoy.



Al hacer uso de la palabra, Mozetic felicitó a los beneficiarios y destacó "la decisión del gobernador Gustavo Bordet y de nuestro presidente Luis Benedetto, por destinar parte de los fondos de CAFESG al apoyo a los microemprendedores de la región de Salto Grande".



"Uno de los objetivos de CAFESG es el desarrollo y el acompañamiento a los emprendedores de la región para que puedan crecer y generar posibilidades de tener mayor trabajo, deseamos que estos créditos sean una herramienta que les permita perfeccionarse en la tarea que están haciendo" continuó el funcionario.



Al respecto, la intendenta de Villaguay, Claudia Monjo, señaló "quiero agradecer esta oportunidad que tienen nuestros emprendedores de acceder a estos microcréditos tan importantes, para que sus trabajos puedan seguir creciendo y valorar también que no solo son créditos, sino que acá hay un acompañamiento y seguimiento, para que sus emprendimientos sigan avanzando por cualquier dificultad que tengan, es muy importante el respaldo este para que ellos sigan adelante".



En tanto, Gabriela Alvares, beneficiaria de la localidad de Villa Clara se mostró muy gratificada "yo solicite el microcredito para poder adquirir algunas herramientas más, además de las que ya tengo para poder seguir avanzando con mi proyecto, yo hago artesanías en madera y la verdad que me viene bárbaro esta oportunidad, estoy muy agradecida".



Por su parte María Laura Retamar, emprendedora de Villaguay comentó "yo comencé hace quince años mi emprendimiento de venta de ropa, con un préstamos que me hizo mi hermana, siempre con altibajos, entonces para mi este crédito es una gran ayuda para poder seguir invirtiendo en las prendas y aumentar mi capital".



Los beneficiarios de la localidad de Villaguay fueron María Florencia Cossi, José Luis Lalanda, María Laura Retamar, Antonella Rebozzio, Gisela Pereyra Dobler y Florencia Bouchet. Asimismo de la localidad de Villa Clara, Betiana Cattaneo, Alberto Hernández y Gabriela Álvarez.



Con esta entrega se superó los cinco millones de pesos, llegando a más de 80 emprendedores.