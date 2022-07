ANSES recuerda que sus trámites son gratuitos y se realizan sin intermediarios

En el marco de la detección de situaciones en las que algunas personas, a cambio de dinero, se ofrecen a realizar el trámite jubilatorio a mujeres que se encuentran en edad de hacerlo, ANSES recuerda que en sus oficinas el trámite es gratuito y lo lleva a cabo personal capacitado sin necesidad de gestores ni intermediarios.Asimismo, es importante destacar que todos los trámites de ANSES son gratuitos y no es necesario brindar, por ningún medio (teléfono, correo electrónico, redes sociales o aplicaciones de mensajería), datos bancarios confidenciales como claves de homebanking u otra información personal.Los canales oficiales de atención de ANSES operan en un entorno seguro al que solo se accede en forma personal con CUIL y Clave de la Seguridad Social, garantizando la confidencialidad de la información proporcionada por cada una y cada uno de los ciudadanos. Por estos motivos, el organismo pide desestimar y denunciar toda publicación en redes sociales y correos electrónicos que remitan a formularios sospechosos, no verificables y cualquier invitación a acceder mediante un enlace simple a cualquier sitio web que no sea www.anses.gob.ar . Los canales habilitados para denunciar intentos de fraudes o estafas del organismo son:* Por internet ingresando en mi ANSES > Denuncias y Reclamos> Hacer una denuncia.* Por teléfono al número 130, de lunes a viernes de 8 a 20 horas.* Personalmente en cualquier oficina de ANSES en el horario deatención al público.* Por escrito a Av. Paseo Colón 329 - 5° Piso, CABA (C1063ACP).