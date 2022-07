Designaron las autoridades judiciales que estarán durante la Feria

El 11 de julio comenzará en toda la provincia la Feria Judicial que se extenderá hasta el 22 de este mes.



Cesarán en ese lapso las actividades ordinarias del Poder Judicial de Entre Ríos. Pero los casos de urgencia serán atendidos por integrantes de la magistratura, del funcionariado y empleados que prestarán servicio durante toda la mañana, en el habitual horario de 7 a 13. Además, se podrán efectuar consultas telefónicas gratuitas a través de la línea de alcance nacional para atención ciudadana: 0800-444-MESA (6372).



El STJ, junto a la Procuración y la Defensoría General de la Provincia -teniendo en cuenta las presentaciones y propuestas recibidas-, dispusieron que serán responsables del servicio de justicia en Entre Ríos durante el receso las siguientes autoridades:



Superior Tribunal de Justicia:



Presidenta:

Susana E. Medina -del 11 al 22.7.2022.



Vocales:

Miguel Ángel Giorgio -del 11 al 22.7.2022.

Germán R. F. Carlomagno -del 11 al 22.7.2022.



Secretarias del Superior Tribunal de Justicia:

Yanina Mariel Yzet -del 11 al 22.7.2022



Procuración General:

Lisandro Beheran -del 11 al 12.7.2022

Ignacio Aramberry -del 13 al 14.7.2022

Matilde Federik -del 15 al 16.7.2022

Álvaro Pierola -del 17 al 18.7.2022

Gamal Taleb -del 19 al 20.7.2022

Fernando Lombardi -del 21 al 22.7.2022





Defensoría General:



-en materia Civil y Superintendencia general:

Yamila Antonella Frate -del 11 al 17.7.2022

María de los Ángeles Banno -del 18 al 22.7.2022



-en materia Penal:

Pablo Biaggini -del 11 al 12.7.2022

Sebastián Lescano -del 13 al 19.7.2022

Jorge Sueldo -del 20 al 22.7.2022



Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUAER):

María Silvana Spais -del 17 al 22.7.2022





Organo de Revisión en Salud Mental (ORSM):

Luisina Franco Mangioni -del 11 al 22.7.2022

Javier Armando Schubert -del 11 al 22.7.2022

Gervasio Anzola -del 11 al 22.7.2022



Servicio de Información y Comunicación (0343 4206156):

Claudia Yauck -del 11 al 16.7.2022

Martín Fabre -del 17 al 22.7.2022



PARANÁ

Vocales del Tribunal de Juicio y Apelaciones con competencia en Paraná, Feliciano, La Paz, Diamante, Victoria y Nogoyá:

Elvio Osir Garzón -del 11 al 16.7.2022.

Alejandro Joel Cánepa -del 17 al 22.7.2022







Juez y juezas en materia Penal y Penal de Menores:

Marina Barbagelata -del 11 al 13.7.2022

Eduardo Ruhl -del 14 al 20.7.2022

Carola Bacaluzzo -del 21 al 22.7.2022







Juez y juezas de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad:

Cecilia Beatriz Bértora -del 11 al 16.7.2022

Eduardo Ruhl -del 17 al 20.7.2022

Carola Bacaluzzo -del 21 al 22.7.2022







Juez y jueza en materia Civil y Comercial, Laboral y de Paz de Paraná, Crespo, Cerrito, Hasenkamp, Hernandarias, María Grande, Viale, Pueblo Brugo, Seguí, Villa Urquiza, Oro Verde y San Benito:

José Antonio Reviriego -del 11 al 16.7.2022

Elena Beatriz Albornoz -del 11 al 22.7.2022







Juezas de Familia:

Claudia Elena Lafferriere -del 11 al 16.7.2022

Rosario Moritán -del 17 al 22.7.2022







Médico y médica de Tribunales con competencia en Paraná, Feliciano, La Paz, Diamante, Victoria y Nogoyá:

Luis Leonardo Moyano -del 11 al 22.7.2022

Lilian Inés Pereyra -del 11 al 22.7.2022







Fiscales coordinadores:

Ignacio Aramberry -del 11 al 14.7.2022

Matilde Federik -del 15 al 18.7.2022

Álvaro Pierola -del 19 al 22.72022







Unidad Fiscal de Atención Primaria:

Jimena Ballesteros -del 11 al 16.7.2022

Mercedes Nin -del 17 al 22.7.2022







Unidad Fiscal de Violencia de Género y Abuso Sexual:

Pablo Zoff -del 11 al 15.7.2022

Oscar Sobko -del 12 al 20.7.022

Fernanda Ruffati -del 18 al 22.7.2022

Leandro Dato -del 19 al 22.7.2022

Eugenia Shmith -del 19 al 22.7.2022







Sub Unidad Fiscal de Niños y Adolescentes:

Sonia Vives -del 11 al 14.7.2022

Sandra del M. Terreno -del 15 al 18.7.2022

María del Huerto Felgueres -del 19 al 22.7.2022







Unidad Fiscal de Delitos Complejos:

Santiago Brugo -del 11 al 22.7.2022







Unidad Fiscal de Investigación y Litigación:

Juan Manuel Pereyra -el 11.7.2022

Paola Farino -del 11 al 14.7.2022

Eric Zenklusen -del 15 al 18.7.2022

Evangelina Santana -del 19 al 21.7.2022

Patricia Yedro -del 20 al 22.7.2022







Delegados Judiciales:

Mariela Romero -del 11 al 14.7.2022

Leandro Dayub -del 15 al 18.7.2022

Rocío Torres -del 19 al 22.7.2022







Fiscalías Civiles:

Natalia Taffarel -del 16 al 19.7.2022







Defensorías Públicas:

-en materia Civil:

Yamila Antonella Frate -del 11 al 17.7.2022

María de los Ángeles Banno -del 18 al 22.7.2022







-en materia Penal:



-Investigación y Litigación:

María Fernanda Álvarez -del 11 al 14.7.2022.

Romina Cian -del 11 al 14.7.2022

Fernando Callejo -del 15 al 21.7.2022

Antonella Manfredi -del 18 al 22.7.2022

María Montefiori -el 22.7.2022







-Género:

Pablo Biaggini -del 11 al 12.7.2022

Sebastián Lescano -del 13 al 19.7.2022

Jorge Sueldo -del 20 al 22.7.2022







-en materia Penal de Niñas, Niños y Adolescentes:

María Laura Mendoza López -del 11 al 13.7.2022

Susana M. Carnero -del 14 al 18.7.2022

Juan Ignacio Barrandeguy -del 19 al 22.7.2022







-en materia de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad:

Ignacio José Mullor -del 11 al 17.7.2022

Paula Montefiori -del 18 al 22.7.2022







Equipos técnicos:

Gonzalo Pagnone -del 11 al 15.7.2022

Carolina Caino -del 15 al 22.7.2022

Victoria Blum -del 18 al 22.7.2022







Unidad de letrados en procesos de salud mental de Paraná, Diamante, Nogoyá, Victoria, La Paz y Feliciano:

María José Butus -del 11 al 16.7.2022

Marta Laura Taleb -del 17 al 22.7.2022







Dispositivo de entrevista testimonial video grabada (DETVG):

Gabriela E. Benítez -del 11 al 17.7.2022

Lucrecia Giarrosso -del 18 al 22.7.2022







CONCEPCIÓN DEL URUGUAY

Jueces en materia Civil, Comercial, Laboral, de Familia y de Paz de Concepción del Uruguay, Basavilbaso, Caseros, Villa Mantero y Estación Urquiza:

Mariano Morahan -del 11 al 16.7.2022

Gustavo Amilcar Vales -del 17 al 22.7.2022







Jueza y juez en materia Penal:

Alejandrina Liliana Herrero -del 11 al 16.7.2022

Gustavo Ariel Díaz -del 17 al 22.7.2022







Fiscal de Cámara:

César Cesario -del 17 al 22.7.2022







Agentes Fiscales y Fiscales Auxiliares:

María Occhi -del 19 al 22.7.2022

Albertina Chichi -del 11 al 12.7.2022

María José Labalta -del 12 al 19.7.2022

María Becker -del 12 al 19.7.2022

Eduardo Santo -del 11 al 14.7.2022

Juan Pablo Gile -del 19 al 22.7.2022







Defensorías Públicas:



-en materia Penal:

Romina A. Pino -del 11 al 14.7.2022

Sebastián Rodrigo Arrechea -del 15 al 18.7.2022

Valeria M. Irel -del 19 al 22.7.2022







-en materia Civil:

Alejandro J. Bulay -del 11 al 16.7.2022

Betiana C. Céparo -del 17 al 22.7.2022







Unidad de Letrados en Procesos de Salud Mental de Uruguay, Colón, Villaguay, Rosario del Tala, Gualeguaychú, Gualeguay e Islas del Ibicuy:

Ludmila Pamela Euler -del 11 al 22.7.2022







Dispositivo de entrevista testimonial video grabada (DETVG):

Cecilia Patricia Bonnin -del 11 al 22.7.2022







CONCORDIA

Jueces en materia Civil, Comercial, Laboral y de Paz, de Concordia, Gral. Campos y Estancia Grande:



Roberto Massara -del 11 al 16.7.2022

Jorge Ignacio Ponce -del 17 al 22.7.2022







Jueces en materia Penal y Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad:

Germán Darío Cesar Dri -del 11 al 16.7.2022

Mario Andrés Figueroa -del 17 al 22.7.2022







Juez de Familia y Penal de Niños, Niñas y Adolescentes:

Raúl Eduardo Tomaselli -del 11 al 22.7.2022.







Médicos de Tribunales con competencia en Concordia, Federal, Federación, Chajarí, Colón, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, Gualeguay, Rosario del Tala, Villaguay, Ibicuy y San Salvador:

Norman Christian Wilson -del 11 al 16.7.2022

Gustavo López Lallana -del 17 al 22.7.2022







Agentes Fiscales y Fiscales Auxiliares:

Fabio Zabaleta -del 11 al 13.7.2022

Daniela Montangie -del 11 al 13.7.2022

Julia Rivoira -del 14 al 20.7.2022

Jesús Peyano Amaya -del 14 al 20.7.2022

José E. Arias -del 21 al 22.7.2022

Pablo Garrera Allende -del 21 al 22.7.2022







Unidad Fiscal de Violencia de Género y Abuso Sexual:

María José Fonseca -el 11.7.2022

Evelina Espinosa -del 12 al 18.7.2022

Mauro Jaume Blanco -del 19 al 22.7.2022







Unidad Fiscal de Atención Primaria:

Mariana Elías -del 11 al 17.7.2022

Mario Guerrero -del 18 al 22.7.2022







Defensorías Públicas:



-en materia Civil:

Lorena Pignataro -del 11 al 16.7.2022

Diego C. Ponce -del 17 al 22.7.2022







-en materia Penal:

Magdalena Vedoya -del 11 al 17.7.2022

Sebastián Tito -del 18 al 22.7.2022







-en materia de Ejecución de Penas:

José Luis Legarreta -del 11 al 17.7.2022

Joaquín Garaycoechea -del 18 al 22.7.2022







-en materia Penal de Niños, Niñas y Adolescentes:

Luciana Cometti -del 11 al 15.7.2022

Darío Andrioli Jaurena -del 16 al 22.7.2022







Unidad de Letrados en Procesos de Salud Mental de Concordia, San Salvador, Chajarí, Federación y Federal:

Manuel Russo -del 11 al 22.7.2022







Dispositivo de entrevista testimonial video grabada (DETVG):

Lucrecia Saez -del 11 al 16.7.2022

Adrián Novkovic -del 17 al 22.7.2022







GUALEGUAY

Vocales del Tribunal de Juicio y Apelaciones con competencia en Federal, Federación, Chajarí, Concordia, Colón, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, Gualeguay, Rosario del Tala y Villaguay:

Dardo Oscar Tortul -del 11 al 16.7.2022

Darío Ernesto Crespo -del 17 al 22.7.2022







Juez en materia Civil, Comercial, Laboral de Familia y de Paz de Gualeguay y Galarza:

Pablo Mariano Guercovich -del 11 al 22.7.2022







Jueza y juez en materia Penal:

Alejandra María Cristina Gómez -del 11 al 16.7.2022

Esteban Sebastián Elal -del 17 al 22.7.2022







Agentes Fiscales y Fiscales auxiliares:

Fernando René Martínez -del 11 al 19.7.2022

Josefina Beherán -del 11 al 19.7.2022

María Delia Ramirez Carponi -del 19 al 22.7.2022

Jorge Luis Gutierrez -del 19 al 22.7.2022







Defensorías Públicas:



-en materia Civil:

Susana Alarcón -del 11 al 16.7.2022

Gustavo Piquet -del 17 al 22.7.2022







-en materia Penal:

Susana Alarcón -del 11 al 16.7.2022

Agustina Quattrochi -del 17 al 22.7.2022







GUALEGUAYCHÚ

Jueza en materia Civil, Comercial, Laboral, Familia y de Paz de Gualeguaychú, Urdinarrain y Larroque:

María Florencia Amore -del 11 al 22.7.2022







Jueces en materia Penal y Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad:

Ignacio Boris Nicolás Telenta -del 11 al 16.7.2022

Tobías José Podestá -del 17 al 22.7.2022







Fiscal de Coordinación:

Lisandro Beheran -del 11 al 12.7.2022







Agentes Fiscales y Fiscales Auxiliares:

Martina Cedres -del 11 al 17.7.2022

Mauricio Guerrero -del 11 al 17.7.2022

Eliana Ghiglione -del 11 al 17.7.2022

Lucas Pascual -del 18 al 22.7.2022







Defensorías Públicas:



-en materia Penal:

Pablo Rubén Ledesma -del 11 al 16.7.2022

Leonardo Martín Clapier -del 17 al 22.7.2022







-en materia Civil:

Pablo Omar Pattini -del 11 al 16.7.2022

Ricardo Nelson Golly -del 17 al 22.7.2022







-en materia Penal de Niños, Niñas y Adolescentes:

Pablo Omar Pattini -del 11 al 16.7.2022

Gabriela Urrels -del 11 al 16.7.2022

Ricardo Nelson Golly -del 17 al 22.7.2022







Dispositivo de entrevista testimonial video grabada (DETVG):

Fernanda Beorda -del 11 al 16.7.2022

Paola Leites -del 17 al 22.7.2022







LA PAZ

Jueces en materia Penal, Civil, Comercial, Laboral, de Familia y de Paz de La Paz, Bovril, Alcaraz y Santa Elena:

Raúl Damir Flores -del 11 al 16.7.2022

Walter Daniel Carballo -del 17 al 22.7.2022







Agentes Fiscales y Fiscales Auxiliares:

Facundo Barbosa -del 11 al 13.7.2022

M. Constanza Bessa -del 13 al 20.7.2022

Josefina Caballero -del 20 al 22.7.2022







Defensorías Públicas:

Martín Millan -del 11 al 16.7.2022

Fernando Daniel Baez -del 17 al 22.7.2022







FELICIANO

Jueces en materia Penal, Civil, Laboral, Familia y de Paz:

Emir Gabriel Artero -del 11 al 16.7.2022

Carlos Andrés Pellichero -del 17 al 22.7.2022







Agentes Fiscales y Fiscales Auxiliares:

Ricardo Temporetti -del 11 al 17.7.2022

Fernando Mendez -del 18 al 22.7.2022







Defensorías Públicas:

Martín Millan -del 11 al 16.7.2022

Silvina Claudia García -del 17 al 22.7.2022







NOGOYÁ

Jueces en lo Penal, Civil, Comercial, Laboral, de Familia y de Paz, de Nogoyá, Hernández, Aranguren y Lucas González:

Juan Pablo Orlandi -del 11 al 16.7.2022

Gustavo Adolfo Acosta -del 17 al 22.7.2022







Agentes Fiscales:

Maite Burruchaga -del 11 al 22.7.2022







Defensorías Públicas:

María Andrea Cavagna -del 11 al 17.7.2022

Oscar Eduardo Rossi -del 18 al 22.7.2022





VICTORIA

Jueces en materia Penal, Civil, Comercial, Laboral, de Familia y de Paz:

Juan Eduardo Llorevas -del 11 al 16.7.2022

José Alejandro Calleja -del 17 al 22.7.2022







Agentes Fiscales y Fiscales Auxiliares:

Iván Yedro -del 11 al 22.7.2022

Flavia Villanueva -del 11 al 17.7.2022

Martín Vechetti -del 17 al 22.7.2022







Defensorías Públicas:

Marcelo S. Balbi -del 11 al 16.7.2022

María Natalia Smaldone -del 17 al 22.7.2022







VILLAGUAY

Jueza en materia Penal, Civil, Comercial, Laboral, de Familia y de Paz, de Villaguay, Villa Clara y Villa Gdor. Domínguez:

Fátima Anahí Polizzi -del 11 al 22.7.2022







Agentes Fiscales:

Virginia Dropsi -del 11 al 15.7.2022

Mauro R. Quirolo -del 13 al 17.7.2022

Nadia Benedetti -del 18 al 22.7.2022







Defensorías Públicas:

María Victoria Federik -del 11 al 12.7.2022

Luciana Ruth Parravicini -del 13 al 19.7.2022

María Victoria Federik -del 20 al 22.7.2022





ROSARIO DEL TALA

Jueza y juez en materia Penal, Civil, Comercial, Laboral, de Familia y de Paz, de Rosario del Tala, Maciá y Mansilla:

Silvina Graciela Cabrera -del 11 al 16.7.2022

Paulo Humberto Tamaño -del 17 al 22.7.2022







Agentes Fiscal y Fiscales Auxiliares:

Federico Uriburu -del 11 al 16.7.2022

Emilce P. Reynoso -del 17 al 22.7.2022







Defensorías Públicas:

Débora Vanesa Cosatti -del 11 al 16.7.2022

Gisela Mernes -del 17 al 22.7.2022







DIAMANTE

Juez en materia Penal, Civil, Comercial, Laboral, de Familia y de Paz, de Diamante y Gral. Ramírez:

Jorge Alberto Barbagelata Xavier -del 11 al 22.7.2022







Agentes Fiscales y Fiscales Auxiliares:

Gilberto D. Robledo -del 11 al 22.7.2022

M. Florencia Acuña -del 11 al 15.7.2022







Defensorías Públicas:

Gonzalo Javier Ale -del 11 al 17.7.2022

Fabricio Daniel Patat -del 18 al 22.7.2022





FEDERACIÓN

Juez en materia Penal, Civil, Comercial, Laboral, de Familia y de Paz:

Rubén Rondoni Caffa -del 11 al 22.7.2022







Agentes Fiscales y Fiscales Auxiliares:

Fanny Teresa Kern -del 11 al 16.7.2022

María J. Penon Busaniche -del 17 al 22.7.2022







Defensorías Públicas:

Juan José María Giorgio -del 11 al 17.7.2022

Guillermo Nuñez -del 18 al 22.7.2022





COLÓN

Jueces en materia Penal, Civil, Comercial, Laboral, de Familia y de Paz de Colón, Villa Elisa, San José y Ubajay:

Dante Abel Command -del 11 al 16.7.2022

Sebastián Manuel Gianello -del 17 al 22.7.2022







Agentes Fiscales y Fiscales Auxiliares:

Alejandro Perroud -del 11 al 18.7.2022

Micaela Di Pretoro -del 17 al 22.7.2022







Defensorías Públicas:

Gustavo A. Goyeneche -del 11 al 16.7.2022

Abril Otegui -del 17 al 22.7.2022







FEDERAL

Jueza y juez en materia Penal, Civil, Comercial, Laboral, de Familia y de Paz, de Federal y Sauce de Luna:

María Soledad Villalonga -del 11 al 16.7.2022.

Omar Javier Ovando -del 17 al 22.7.2022







Agentes Fiscales:

Eugenia Molina -del 11 al 16.7.2022

Susana Irurzun -del 17 al 22.7.2022







Defensorías Públicas:

María del Carmen Molares -del 11 al 16.7.2022

José Mandil -del 17 al 22.7.2022







SAN SALVADOR

Juez y jueza en materia Civil y Comercial, Laboral, Familia y de Paz:

Ricardo Agustín Larocca -del 11 al 16.7.2022.

Celina Teresita Salina Rey -del 17 al 22.7.2022.







Agentes Fiscales:

Fernando M. Mendez -del 11 al 16.7.2022

María Clara Mondragón Pafundi -del 17 al 22.7.2022







Defensorías Públicas:



-en materia Penal:

José Luis Legarreta -del 11 al 17.7.2022

María Rosa Corsini -del 18 al 22.7.2022







-en materia Civil:

Lorena Pignataro -del 11 al 16.7.2022

Diego Ponce -el 17.7.2022

María Rosa Corsini -del 18 al 22.7.2022







-en materia Penal de Niños, Niñas y Adolescentes:

Luciana Cometti -del 11 al 15.7.2022

Darío Andrioli -del 16 al 17.7.2022

María Rosa Corsini -del 18 al 22.7.2022







CHAJARÍ

Juezas en materia Penal, Civil, Comercial, Laboral, de Familia y de Paz, de Chajarí y San Jaime de la Frontera:

Griselda Mabel Moscatelli -del 11 al 16.7.2022

Susana Ester Pertus -del 17 al 22.7.2022







Agentes Fiscales:

Gustavo E. Confalonieri -del 11 al 16.7.2022

María Delia Verdura Pons -del 17 al 22.7.2022







Defensoría Pública:

Guillermo Nuñez -del 11 al 22.7.2022







ISLAS DEL IBICUY (VILLA PARANACITO)







Jueces en materia Civil y Comercial, Laboral y de Paz de Villa Paranacito, Ceibas e Ibicuy:

Abel Alfredo Rodriguez -del 11 al 16.7.2022

Agustín Adolfo Weimberg -del 17 al 22.7.2022







Fiscales:

Gastón Popelka -del 11 al 15.7.2022

Eliana Ghiglione -del 16 al 17.7.2022

Lucas Pascual -del 18 al 22.7.2022







Defensorías Públicas:







-en materia Penal:

Lautaro Boladeres -del 11 al 17.7.2022

Martín Clapier -del 18 al 22.7.2022







-en materia Civil:

Lautaro Boladeres -del 11 al 17.7.2022

Ricardo Golly -del 18 al 22.7.2022