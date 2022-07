Aspasid realiza una campaña para recaudar fondos y seguir funcionando

Cómo colaborar con Aspasid

En Aspasid funciona el Centro Privado de Educación Integral y Terapéutico N° 30, el cual está destinado a jóvenes y adultos con discapacidad. Asisten 34 alumnos en dos turnos.Actualmente, la entidad está atravesando un momento económico difícil, básicamente ante el atraso en el pago de las obras sociales. Reciben además aportes del Consejo General de Educación, con lo cual no hay inconvenientes.“Somos administradores muy cuidadosos y nos sentíamos respaldados por cierta cifra bancaria que nos permitía solventar diferentes gastos”, expresó aBeatriz, la presidenta de la institución. Sin embargo: “por los incrementos de los salarios y por el incumplimiento de las obras sociales, tuvimos que comenzar a gastar los ahorros”.Actualmente trabajan 22 docentes y profesionales de los cuales “11 están a cargo de Aspasid y 11 del Consejo de Educación”.Además, según comentó “en enero y febrero no recibimos ningún aporte y ahí tuvimos que pagar todo nosotros”, dijo. Seguidamente, agregó: “solamente tres obras sociales comenzaron a pagar este mes, las otros todavía no nos han depositado nada”.En ese sentido, señaló que la campaña solidaria es “para poder cubrir los gastos de este mes y pagar los aguinaldos”. La institución puso a disposición una cuenta en el banco para que las personas podan donar dinero. “Estamos realizando otras actividades, pero es muy complicado”.Quienes quieran sumarse a la campaña solidaria y ayudar a Aspasid, el aporte solidario se puede realizar al CBU 3860001003000005883742 -Alias: BANANA.CASCO.LOTE