Capacitaron en Alfabetización y Matemática a docentes de Educación Inicial

Se realizó el primer encuentro correspondiente al trayecto formativo Fortalecimiento I en la Alfabetización Inicial y Matemática, organizado por la Dirección de Educación Inicial del Consejo General de Educación (CGE) y el Ministerio de Educación de la Nación.



Los propósitos de la actividad de carácter federal fueron desarrollar una política territorial que promueva la alfabetización en sentido amplio y que construya igualdad en el acceso a los libros desde la primera infancia, fortalecer los procesos de aprendizaje, favorecer y ampliar la participación de las familias en el acompañamiento de las trayectorias escolares de los niños y brindar acompañamiento a los equipos directivos y docentes.





En referencia, la directora de Educación Inicial del CGE, Patricia López dijo “en el marco de Volvé a la escuela y de un trabajo colaborativo entre el Ministerio de Educación de la Nación y el CGE no vamos a dejar de aunar esfuerzos que permitan reflexionar, aprender, compartir y mejorar, no solo el vínculo con las familias sino también sostener el pedagógico”.





La directora de Educación Privada del CGE, Patricia Palleiro, destacó el trabajo articulado entre las dos direcciones “porque decimos que la educación es una sola, no es ni estatal ni privada, es una sola porque también compartimos docentes”.





Además, Palleiro resaltó “este encuentro sirvió para llevar todos los conocimientos que nos brindan desde nación y así, aplicarlos en nuestras instituciones, en nuestras salas”.







La representante del equipo de la Dirección Nacional de Educación Inicial del Ministerio de Educación de la Nación, Carolina Sena destacó “este programa de fortalecimiento que, entre varios aspectos trae la propuesta de Libros para Aprender, una política pública dentro del ministerio que se ha lanzado y que la provincia de Entre Ríos ha participado activamente”.





“Por eso vinimos al territorio a sostener y continuar esta propuesta pedagógica que convoca desde la Dirección de Educación Inicial a supervisores, directores y docentes que están trabajando tanto en el nivel inicial y en el nivel primario en esta propuesta de transición”, agregó Sena.





Por su parte, la integrante del equipo de Alfabetización de Educación Inicial del Ministerio de Educación de la Nación, Alejandra Saier, expuso “la idea de este encuentro fue generar algunos recursos para que los supervisores, los directores, las docentes puedan llevar a cabo de una manera más articulada”.





Además, “permitió generar propuestas, algunos recursos, ciertas estrategias que se puedan usar a nivel concreto de la sala y pensar en esta articulación hacia la primaria que en realidad es una transición y en los recursos que pueden juntar a niños y niñas de primaria con niños y niñas de jardín en una tarea que sea significativa para ambos niveles y que realmente deje huellas”, manifestó Saier.





Por otro lado, “también pensamos en la difusión de los libros que se enviaron y cómo ponerlos en juego en el nivel inicial; que los chicos y las chicas puedan tener a disposición los libros porque nos parece que es el objetivo cultural privilegiado sobre el cual a veces se establecen demasiadas censuras por un tema de cuidado y la verdad es que habría que deconstruir esto de manera tal de que estos materiales puedan estar en la mano de nuestros estudiantes”, compartió Saier.





Asimismo, la asistente del equipo de la enseñanza de Matemática en Educación Inicial del Ministerio de Educación de la Nación, Soledad Llamazares aseguró que la intencionalidad de la jornada de reflexión fue para mirar la Matemática desde un sentido formativo. “Nos detuvimos a pensar en algunos componentes necesarios que si o si deberían estar presentes en las salas del jardín de infantes, con docentes con un posicionamiento pedagógico en el cual tengan herramientas para que puedan pensar esas prácticas, sus intervenciones, generar recursos, propuestas específicas para el abordaje de esta disciplina”.





La supervisora de Educación Inicial de la ciudad de Concordia, Cecilia García destacó la importancia de estos encuentros. “Estos espacios presenciales son valiosos porque nos permiten vernos, compartir y seguir capacitándonos para los niños de hoy. Para ello, se desplegarán líneas de acción hacia cada uno de los departamentos”.





La acción se fundamenta en los lineamientos de política educativa trazadas en la Resolución CFE 404/21, programa Volvé a la escuela y la Resolución CFE 3345/21 que crea el programa Libros para aprender. Estos marcos normativos plantean desafíos para la Educación Inicial y se propone afianzar la propuesta de alfabetización en sentido amplio, para poner énfasis en la alfabetización de la lengua y la matemática.





La instancia de formación contó con la participación de docentes de Educación Inicial de los 17 departamentos; representantes del Ministerio de Educación de la Nación, integrantes del equipo técnico de Educación Especial y representantes de la Comisión de Revisión de Lineamientos Curriculares y del Plan de Lectura y se llevó a cabo en el salón del organismo central.