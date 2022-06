Aspasid inició una campaña solidaria para juntar fondos y solventar gastos

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

En Aspasid funciona el Centro Privado de Educación Integral y Terapéutico N° 30, el cual está destinado a jóvenes y adultos con discapacidad. Asisten 35 alumnos en dos turnos.



Actualmente, la entidad está atravesando un momento económico difícil, básicamente ante el atraso en el pago de las obras sociales. Reciben además aportes del Consejo General de Educación, con lo cual no hay inconvenientes.



En diálogo con Elonce, la licenciada Laura Buson, directora de la Asociación Paranaense de Síndrome de Down, dijo que los pagos de las obras sociales “se han venido retrasando, y si bien empezaron a aparecer algunos, desde marzo de este año no había entrado ningún pago y es difícil sostener una estructura tan grande como ésta. Además, tenemos los meses de enero y febrero donde no cobramos y son un bache porque no hay clases”.



“Siempre nos veníamos sosteniendo, pero por la crisis que hay, decidimos iniciar una campaña solidaria para llegar a solventarnos, mientras esperamos que los pagos se pongan al día”, mencionó para aclarar que si bien “todos los años pasa que se empieza a pagar tarde, y algunas obras sociales no pagan lo que corresponde si bien hay nomencladores, no respetan los aranceles”, este año la situación se complicó.



Buson indicó por otra parte que los alumnos inauguraron este jueves un vivero y recordó que "hay talleres de capacitación laboral, de mantenimiento de espacios verdes, de contenidos para medios audiovisuales, elaboración de colaciones saludables, auxiliar en manualidades, de orientación vocacional ocupacional y educativo múltiple".

Alias: BANANA.CASCO.LOTE