La escuela Álvarez Condarco cumplió 85 años y hubo grandes festejos

La escuela Nº 185 “Coronel Álvarez Condarco”, de la ciudad de Paraná, está de festejos y no es para menos ya que cumple 85 años de vida institucional.



Este miércoles hubo un gran acto que contó con la presencia del licenciado Roberto Romani, la Banda del Ejército y para finalizar todos los presentes compartieron un chocolate con facturas.



En diálogo con Elonce, Mónica Eberlé, directora, afirmó que “es un día muy emocionante para nosotros. Hace 20 años que estoy en la escuela, y hace mucho que no juntamos a la comunidad por eso decidimos hacer este festejo”.



“Al principio la escuelita era muy humilde, en los campos del Ejército, surgió por necesidad de ellos, y después por una necesidad de la comunidad de mandar sus niños, pasó de ser nacional a provincial, cambiamos número y pasamos a ser la escuela Nº 185 Coronel Álvarez Condarco”, explicó.



Tras ello, la directora indicó que la matrícula del establecimiento “crece permanentemente, tenemos alrededor de 450 alumnos, entre nivel inicial, primer y segundo ciclo. Estamos muy contentos de crecer y se vienen algunas reformas y algunas mejoras para la institución”.



Por su parte, Roberto Romani, fue el encargado de rememorar la figura de Álvarez Condarco.



“Esta escuela señera, desde 1937, ha permitido que tantas generaciones se formen, que aprendan a querer a la Patria y valorar los símbolos. El acontecimiento es absolutamente trascendente que se une al reconocimiento a esa figura tan notable que fue José Antonio Álvarez Condarco, un hombre muchas veces olvidado por algunos historiadores porteños pero que nosotros, desde nuestro país interior, tenemos que reivindicar porque sin su presencia, capacidad, inteligencia y patriotismo, San Martín no hubiera podido realizar esa epopeya que fue el cruce de la cordillera. Fue un hombre fundamental en la estrategia sanmartiniana”.



Y acotó: “murió pobre y olvidado en Chile y cuando se cumplieron 200 años de su natalicio se hizo un pedido formal para que los chilenos devolvieran sus restos, pero ya no existían, ni siquiera se pudieron conservar sus huesos o cenizas. Por eso está en esta comunidad educativa tenerlo vivo”. Elonce.com