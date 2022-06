IOSPER advierte que no se cumple con la Ley de Medicamentos Genéricos

Tras el reclamo del padre de una afiliada, quien denunció que el Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) no entregó la medicación requerida para su hija, la prestadora de salud explicó que cumplió en tiempo y forma, y aclaró que, aunque difiere el nombre comercial del medicamento, se trata de la misma droga.



“Exigir contrariando la Ley de Medicamentos Genéricos N° 25.649, es obligar la cobertura por su marca comercial, atendiendo a pie juntillas lo que escribe el médico tratante, que también obvia recetar por genérico”, explicó la Obra Social.

El padre de la afiliada SR, denunció mediáticamente que la Obra Social dejó sin medicación a su hija y señaló que la prestadora de salud compró un "genérico" cuya marca comercial difiere de la que le indicó el médico que atiende a la joven.



Al respecto, el organismo aclaró que el 24 de junio ingresó la medicación solicitada por la afiliada, por lo que de inmediato se comunicó con el padre de SR, para hacerle saber que debía retirarla. Sin embargo, esta persona se negó, firmó en disconformidad y argumentó que el medicamento no coincidía con el que solicitó el médico que atiende a la joven.

“Iosper cumple con lo requerido en la manda judicial y no obstante de no ser la misma marca comercial, se trata de la misma droga que la solicitada, cumpliendo con los mismos efectos médicos”, explicó el organismo.



El jefe de Oncología Clínica de Iosper, Jorge Lavigna, señaló que "en Argentina existen dos marcas comerciales de iloprost, que es la droga, uno es el Ventavis y el otro, Iloprost Dosa. Ambos medicamentos vienen en ampollas, y el precio es casi igual, entre 400.000 o 495.000 cada ampolla, o sea que el costo, la droga y el vehiculo son lo mismo".

El iloprost es un análogo sintético de la prostaciclina administrado por vía inhalada para mejorar los síntomas hemodinámicos de la hipertensión pulmonar.



Lavigna precisó que el Iloprost Dosa de 20 microgramos por mililitro, es lo mismo que el Ventavis, que también tiene 20 microgramos por mililitro.

El profesional también aclaró que “la parte administrativa de Iosper realizó el pedido ni bien ingresó. Ventavis e Iloprost Dosa son el mismo medicamento”.

Ante la negativa del padre de SR para recibirlo, Iosper solicitó a la justicia que el médico forense de Tribunales informe si es la misma droga, así como al juez que intime al actor a recibir la medicación, para que SR continúe con su tratamiento".