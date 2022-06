Inauguran la puesta en valor de la fachada de la Facultad de Ciencias Económicas

Inauguraron la puesta en valor la fachada de la Facultad de Ciencias Económicas (UNER) este lunes en Paraná; el objetivo de la obra era el de detener y revertir el deterioro que se observaba en esas dos caras, resolver los inconvenientes de humedad y filtraciones hacia el interior del edificio, y lograr la protección de la estructura.“Es un día muy importante porque cumplimos con un viejo anhelo de toda la comunidad educativa de la Facultad de poder poner en valor, parcialmente, la fachada de este edificio que es histórico en la ciudad y que nos cobijó desde 1966”, valoró ael ex decano de la casa de estudios, Eduardo Muani y agradeció al equipo de la Facultad y la ayuda financiera de la Universidad.“Este edificio tiene una larga trayectoria a partir del funcionamiento del Seminario de Paraná y por convenio con la UCA comienza a funcionar la facultad en 1966”, comentó en la oportunidad.Por su parte, el decano de la FCEco, Sebastián Pérez, ponderó que “toda la comunidad educativa de la facultad está feliz por esta obra, que era un viejo anhelo” y anunció que “se continuará con la obra sobre las dos caras de la cuadra que faltan”.El proyecto tuvo una primera etapa de intervención en dos caras de la Facultad, sobre calles Urquiza y La Rioja, y tiene el triple objetivo de conservar el edificio deteniendo su deterioro, resolver inconvenientes que se trasladan al interior de la Facultad -mejorando así aulas y oficinas- y preservar la seguridad del edificio. Los trabajos comprendieron la limpieza, reparación, pintado y protección del total de las fachadas en todo su desarrollo y su intervención se ajustó a los principios de Conservación y Restauro del Patrimonio Cultural y Arquitectónico.“La Universidad siempre está preocupada por la calidad de su infraestructura; en los últimos años pudimos retomar parte de una obra pública que había sido suspendida y, en el caso puntual de este edificio, la obra estaba aprobada desde 2016 pero por problemas de desfinanciamiento no se pudo llevar adelante hasta que, finalmente, hace dos años atrás se tomó la decisión de hacer esta obra por etapas con fondos propios aportados de manera colectiva por la Facultad y por el rectorado de la Universidad”, resumió el rector de la UNER, Andrés Sabella.En la oportunidad, el decano de la FCEco re refirió a la educación universitaria en la pos-pandemia. “Si bien no hay deserción provocada por la pandemia, los estudiantes tienen una nueva habitualidad de estudio; hay una nueva manera de aprender, y por lo tanto, tiene que haber una nueva manera de enseñar”, esgrimió Pérez al comunicar que “junto a todos los secretarios académicos de la Universidad atendemos este nuevo diagnóstico y trabajamos en herramientas pedagógicas para que los estudiantes se queden en la Universidad Pública y puedan obtener su título de grado”.