Oficinas a la comunidad atendió trámites de vecinos en zona Este de Paraná

La iniciativa, que es parte del plan de descentralización de la Municipalidad, permitió a vecinos realizar trámites locales, provinciales y nacionales en poco tiempo y en un solo lugar.Vecinos de la zona del Parque Industrial realizaron consultas y gestiones del registro Civil, Anses, Tarjeta Sube, Defensoría del Pueblo, Apoyo Escolar del CGE y las subsecretarías que dependen de la Secretaría de Políticas Sociales, Inclusivas y Comunitarias de la Municipalidad.Las oficinas se instalaron en el Centro de Innovación y Servicios de la Municipalidad, en calle Salellas. Al respecto, la presidenta de la vecinal Almafuerte ante Elonce, ponderó la iniciativa y destacó que “en la comunidad hay mucho para hacer, en este momento se realizan obras de Cordón cuneta y queremos seguir creciendo”En tanto, Martin Sánchez director del Centro de Innovación se mostró feliz por el operativo y contó que el Centro de Innovación “trabaja en el área de la economía del conocimiento, tratando de dar impulso a los profesionales y productores locales”.“Desde la subsecretaría se impulsa el distrito del conocimiento que es para que empresas e instituciones se radiquen y se genere una sinergia; hablamos de un corredor en Ciencia y Tecnología”. Asimismo, destacó que del Distrito “participan unos 80 emprendedores y empreñases vinculadas al conocimiento”.En tanto, la jefa del Centro de Documentación Rápida del Registro Civil y Capacidad de las Personas, Roxana Mernes, dijo que se realizan diversos tipos de trámites y contó que avanzan en los pedidos de realización del DNI a domicilio. “Se trata de un servicio especial y se realiza cuando la persona está imposibilitada de trasladarse, se coordina el turno y vamos al domicilio”, dijo al resaltar que “no hay mucha demanda, pero cuando se solicitan se programa en nuestra agenda”.“Hubo una situación particular en el barrio El Radar, donde una mujer no tenía el DNI hace mucho tiempo y a través de las gestiones de Natalia Osuna se logró concretar el operativo”, y detalló que “en el lugar no había internet y una de las trabajadoras uso su teléfono para poder realizar el trámite”.