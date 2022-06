Organizan el XIII Congreso Provincial de Derecho: se hará en octubre

En el encuentro se abordaron cuestiones significativas para ser incorporadas al temario de dicho Congreso, como es el mejoramiento el control de legalidad de la actividad administrativa, el impacto de los Pactos Fiscales sobre las finanzas públicas, en referencia al cumplimiento de la Ley 23.548 sobre Coparticipación Federal de Impuestos. Asimismo, se trataron cuestiones referidas a lo ambiental y en este punto la normativa legal de la aplicación de plaguicidas en la provincia.



Al término del encuentro el fiscal de Estado detalló el temario abordado y en referencia a la Coparticipación Federal de Recursos Fiscales o cumplimiento de Ley 23.548 interpretó que “la pérdida o la cesión del 15 por ciento de la Coparticipación en los años ´90 fue el mayor perjuicio económico que sufrió la provincia de Entre Ríos en particular y otras provincias también”.



En esta línea recordó que “en el año 1992 se firmó el Pacto Fiscal I donde las provincias cedieron a la Nación el 15 por ciento de la Coparticipación, cuando el gobierno nacional tomó la determinación de privatizar el sistema de seguridad social o jubilatorio y desfinanció la Anses del sistema público. Las provincias pagaron esa decisión con sus propios recursos y a su vez recibieron de la Nación las transferencias por ejemplo de docentes, y eso generó un perjuicio enorme para la administración pública, que se sostuvo así durante décadas hasta que en la actual gestión esto tiende a normalizarse. No obstante, es necesario abordar junto al tema de la coparticipación el tema de la situación del sistema previsional”.



Otra materia destacada que se trató en el encuentro fue acerca de mejorar el control de legalidad de la actividad administrativa, en particular la reforma de la Ley 7060 y la conformación definitiva del cuerpo de Abogados del Estado. En este sentido “se busca hacer que la administración funcione con mayor agilidad y certeza y mayor previsibilidad y el respeto por el debido proceso administrativo”, remarcó Rodríguez Signes.



Otro tema que también generó atención es la cuestión ambiental: “Hay muchos procesos vinculados a la cuestión ambiental y evidentemente hay una necesidad de reorganizar la Ley de ministerios en cuanto a dotar a la secretaria de Ambiente de recursos técnicos para poder garantizar el cumplimiento de la Ley de ambiente”.



Participaron de la reunión los Doctores Alejandro Canavesio, Rosa Warlet, Enrique Martínez y Miguel Bonetti por el Colegio Central de la Abogacía de Entre Ríos y la Dra. Fabiana Gan en su carácter de vicepresidenta de la Sección Paraná.