Más de 21.000 estudiantes solicitaron becas del gobierno provincial

El organismo brinda cerca de 40.000 beneficios mediante todos sus programas y servicios. Los beneficios que brinda el Instituto Becario se financian fundamentalmente con el aporte proveniente del ejercicio de las profesiones liberales, tributo que retorna en becas para estudiantes y profesionales entrerrianos.Este sistema solidario es único en el país y su alcance se refleja en la cantidad de alumnos que cuentan con el apoyo y acompañamiento del Estado provincial en sus trayectos educativos, no sólo a través de las becas sino también de los servicios que tiene a su cargo el ente autárquico."Estamos orgullosos de llegar cada año a más estudiantes con nuestros programas de becas, así como con los servicios que brindamos. Tenemos un organismo ordenado y con mucha actividad, lo que nos permite acompañar a los estudiantes en todos los niveles del sistema educativo, brindando beneficios a cerca de 40.000 estudiantes de la provincia", expresó el director ejecutivo del Instituto Sebastián Bértoli.Dijo que la principal línea de acompañamiento del Becario es su sistema de becas en los niveles, primario, secundario, terciario, universitario y las doctorales recientemente incorporadas para investigación en complementación con el Conicet. Asimismo, mencionó los programas y servicios que desarrolla el Instituto, como el Educando en Movimiento, de apoyo escolar; el Becario en Escena, de a expresiones culturales; Puente al Trabajo, de prácticas profesionales rentadas en empresas; la Feria de Carreras; Orientación Vocacional; y la Maratón del Becario.Con Educando en Movimiento, que son las clases de apoyo escolar, se beneficia a chicos del nivel primario y a jóvenes del superior, ya que los encargados de brindar las actividades son estudiantes avanzados de carreras de profesorados.Este año, un total de 21.148 estudiantes del nivel secundario solicitaron su beneficio del gobierno provincial, 2.921 más que el año pasado . Las inscripciones estuvieron abiertas desde el 24 de febrero hasta el 1 de junio para este nivel. Para reforzar el trabajo territorial, el organismo provincial realizó abordajes con sus equipos itinerantes en todos los departamentos, donde se efectuaron inscripciones y respondieron dudas y consultas.En el nivel secundario, dentro de la línea de becas hay diferentes programas, como las becas ordinarias, las destinadas a estudiantes que cursan en escuelas técnica o agrotécnicas, deportivas para lo cual los solicitantes tienen que estar federados; también becas rurales de estudio, de discapacidad y aquellas dedicadas a los hijos e hijas de policías y ex combatientes de Malvinas. Entre todas estas el año pasado se otorgaron 14.624 becas.En otro orden, actualmente se encuentra abierta la inscripción para el nivel superior, el cual comprende a estudiantes terciarios y universitarios. Desde el 2 de junio los jóvenes pueden solicitar su beneficio a través de la página web del ente: www.institutobecario.gov.ar . En este nivel se brinda el beneficio a 6.504 estudiantes.Para este nivel, así como en el secundario, incluyen: becas ordinarias, deportivas, de discapacidad y aquellas dedicadas a los hijos e hijas de policías y ex combatientes de Malvinas. Desde el organismo se plantean abordajes territoriales para brindar asesoramiento y ayudar a los estudiantes terciarios y universitarios a realizar su solicitud nueva o renovación. Para ello se diagramó junto a las universidades e institutos terciarios trabajar coordinadamente para que llegar con los estudiantesA estos se suman más de 10.000 beneficiarios a través del sistema de Transporte Escolar Rural, otros 5.200 mediante el programa de apoyo escolar, además de los alcanzados por los programas de orientación vocacional, puente al trabajo y de contraprestación, con lo cual el número de beneficiados ronda los 40.000 entrerrianos.Este año, el Becario incorporó una línea de acompañamiento a profesionales entrerrianos, la cual se plasma en el cofinanciamiento de becas doctorales en conjunto con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).En esta primera instancia se trata de tres becas de posgrado doctorales, aportando y apostando al desarrollo de los profesionales entrerrianos. Las investigaciones están relacionadas con el perfil productivo, socioeducativo y económico de Entre Ríos.El transporte escolar rural, administrado por el Instituto Becario en complementación con el CGE, es uno de los pocos existentes en el país. Actualmente el servicio llega a 10.730 estudiantes de escuelas primarias y secundarias de los 17 departamentos. Con ello el gobierno provincial garantiza el acceso a la educación en las zonas más alejadas de los centros urbanos.El sistema de transporte escolar rural está en línea con la política del gobierno provincial de apoyo a la educación pública orientada a la igualdad de oportunidades de los estudiantes entrerrianos. El servicio se brinda en 166 escuelas de las modalidades rurales, técnicas, agrotécnicas y especiales. Se trata de 188 recorridos los cuales comprenden 36.000 kilómetros diarios en toda la provincia, en más de 200 vehículos, entre colectivos y combis.Desde 2016 el Instituto Becario administra este servicio del Estado entrerriano y el año pasado se desarrolló una nueva modalidad de funcionamiento mediante un convenio con el Consejo General de Educación (CGE).El Becario tiene como tarea la gestión que involucra la contratación, administración y control del servicio de transporte para el traslado de los estudiantes, mientras que el CGE realiza el relevamiento de las instituciones educativas que deberán acreditar la regularidad de asistencia a clases de cada alumno y la necesidad de traslado diario a la escuela.