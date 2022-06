Estudiantes secundarios participaron de la feria de carreras “Viví la UNER”

Estudiantes secundarios participaron de la feria de carreras itinerante “Viví la UNER” que se desarrolló este viernes en Oro Verde en la sede de las facultades de Ingeniería y de Ciencias Agropecuarias, acompañó“Alumnos de Secundaria de toda la provincia asistieron para ponerse en contacto con nuestra Universidad y en particular con dos facultades que están mostrando cómo investigan, cómo dan clases, cómo trabajan en sus laboratorios y compartirán con los graduados de esas carreras para empezar a pensar en la elección de carreras”, comunicó ael secretario académico, Guillermo López.Por su parte, el secretario de Extensión Universitaria, Roberto Medici, aclaró que el objetivo de la propuesta fue “mostrarles a los estudiantes todas posibilidades porque las carreras más elegidas son las tradicionales, siendo que la Universidad tiene 77 propuestas entre las que hay muchas de pre-grado que son muy buscadas por la salida laboral”.“Es abrir las puertas para que se conozca la oferta académica y que los estudiantes puedan tener acceso a la información de todas las disciplinas y un poco de la sensación previa de la vida universitaria”, remarcó.Entre las actividades desarrolladas, hubo charlas de Orientación Vocacional y estuvieron presentes referentes del Programa de Acompañamiento hacia la Universidad (PAU), iniciativa destinada a estudiantes del último año de la escuela secundaria -o que ya hayan finalizado–. También participará la Editorial de la UNER (EDUNER) con su stand de libros, referentes de Bienestar Estudiantil y las Radios de la Universidad.En ese sentido, López se refirió al Programa de Acompañamiento a la Universidad, que será lanzado en agosto “para quienes están pensando en estudiar o aun no tienen definido el norte en su vida, decirles `acá estamos para acompañarlos´ a través del PAU y al cual ya se pueden inscribir”.“El objetivo es acompañar a los estudiantes en ese proceso previo a la inserción a la universidad, no es obligatorio, sino que los orientamos y los mostramos las distintas carreras que hay en UNER”, comentó una de las referentes. Y agregó: “A través del programa buscamos acercar a los estudiantes a distintas herramientas que ellos después manejaran en el transcurso de sus carreras, como el SIU Guaraní o el Campus de la UNER”.La feria de carreras itinerante “Viví la UNER” se repetirá el 23 junio en la sede de la Facultad de Ciencias de la Educación, en Paraná; y el 5 de julio en la Facultad de Bromatología de Gualeguaychú.