“Covid y deshumanización”: los temas del Simposio de Cuidados Críticos

Se realiza el l X Simposio Interdisciplinario de Cuidados Críticos en el Centro Provincial de Convenciones. Es organizado por la Sociedad Entrerriana de Terapia Intensiva y cuenta con disertantes internacionales. Los destinatarios de este simposio son médicos, enfermeros, bioquímicos y kinesiólogos que busquen expandir sus conocimientos sobre las siguientes temáticas: Cardiología Crítica, Infectología Crítica, Ecografía en UCI, Enfermería Crítica, Gestión, Humanización, Neumonología Crítica, Sepsis-Shock y Neurointensivismo.Al respecto, la licenciada en Enfermería, Ana María Bejarano, indicó a Elonce que “el personal de Salud tiene ganas de seguir dándolo todo y además de capacitarse”.Consultada por la actividad, dijo que “este simposio es interdisciplinario, tanto el público como los disertantes son de diversas especialidades y todos participan; decidimos que como trabajamos en equipo, lo mejor es formarnos en equipo, porque todos tenemos algo para ofrecerle al otro”.Sobre los temas abordados, dijo que “uno de los ejes fue el coronavirus, y el objetivo era ver qué hicimos bien, qué se pudo haber mejorado y que haríamos de aquí en más” y aclaró que “una de las cosas que no volveríamos a repetir fue la deshumanización que sufrió el personal médico y la sociedad”.“Una de las cosas que no hicimos bien fue no permitir que los familiares se despidan de una persona fallecida”, reflexionó al dar cuenta que “el personal de Salud es el mismo en cantidad, pero no en calidad, realizamos un sondeo y supimos que el 25 por ciento desearía dejar a especialidad, es algo que no está bien, y tenemos que trabajar en recuperar esas personas y que amen esta profesión tan hermosa”.En sintonía con esto, Bejarano comunicó que “este jueves se hizo el anuncio de que a través de una resolución ministerial se reconocerán las especialidades de enfermería critica, es un gran paso dentro de los reconocimientos profesionales por los que venimos luchando”.