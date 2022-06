Se abre convocatoria para los Juegos Culturales Entrerrianos Evita

El programa, impulsado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, se realizará durante el 2022 y tendrá como lema “Somos Litoral”.A través de los Juegos Culturales Evita, se procura la más amplia participación de jóvenes y personas mayores, sin restricciones, buscando que, al expresarse a través del arte y la cultura, consoliden la construcción de su propia identidad, y la identidad cultural del territorio que habitan.En Entre Ríos los juegos Culturales Entrerrianos Evita, se desarrollan de manera ininterrumpida desde el año 2006 y representan una expresión consolidada entre las políticas públicas culturales de alcance federal, con miras a la participación plural, amplia y diversa, de niños, niñas, jóvenes, y personas mayores en todo el territorio provincial.Con la puesta en marcha de esta nueva edición, se retoman las experiencias artísticas de participación colectiva previas a la pandemia, consolidando las modalidades de presentación individual y sumando nuevas disciplinas como Historieta para jóvenes, y Fotografía para personas con discapacidad; teniendo como faro en el arte y la cultura, poniendo en valor las identidades culturales locales, y promoviendo los derechos culturales, la participación, la integración y la libre expresión.Este año las disciplinas serán, para las categorías Sub 15 y Sub 18: Pintura; Dibujo; Fotografía Digital; Cuento; Videominuto; Danza (Pareja e Individual); Teatro ( Grupal y Unipersonal); Canto Solista; Free Style. Para adultos mayores: Pintura o Dibujo; Fotografía Digital y Cuento.La Secretaría de Deportes de Entre Ríos por su parte, articulará con los Juegos a través de su proyecto "Abuelos en Acción". Todas las categorías para personas mayores de los Juegos de este año se trabajarán en conjunto con dicha secretaría.Para acceder al formulario de inscripción a los Juegos: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAqjtNTAcE-rse4byRQWVJoWV6lVfncKSvKqUsUPQItItBSg/viewform El reglamento queda a disposición en el siguiente enlace: https://drive.google.com/file/d/1vA7imTa0GcAM6Pe6LwdplSSoaVn9weQK/view Modalidad de Participación - 17° Edición 2022Para el 2022, la organización ha resuelto implementar la modalidad presencial para el desarrollo de los Juegos Culturales Entrerrianos Evita.Este año las disciplinas serán para las categorías Sub 15 y Sub 18: Pintura; Dibujo; Fotografía Digital; Cuento; Videominuto; Danza (Pareja e Individual); Teatro (Grupal y Unipersonal); Canto Solista; Free Style.Para personas mayores, y en articulación con el Programa "Abuelos en Acción", las categorías serán: Pintura o Dibujo; Fotografía Digital, Poesía y Cuento.Personas con DiscapacidadLos Juegos Culturales Entrerrianos Evita constituyen una política pública en sintonía con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006), que en Argentina tiene fuerza de Ley desde el año 2008 (Ley Nº 26.378).En ese sentido, el programa apunta a la inclusión social de la población y aportando para la erradicación de preconceptos y actitudes discriminatorias sobre las personas con discapacidad. Ampliar los horizontes de participación y proponer un enfoque de inclusión y respeto en la diversidad es para el programa un objetivo primordial.Cada municipio, comuna y junta de gobierno deberá difundir, convocar, sensibilizar y promocionar la participación de personas con discapacidad en la disciplina de Fotografía para poder completar el cupo. Los participantes podrán anotarse en una categoría única, comprendida entre los 12 y 18 años.Más info: [email protected]