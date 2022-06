Juegos Evita: Deportes trabajará con Federación para la final provincial

Acompañar la fiesta

El secretario de Deportes, José Gómez, se reunió con el intendente Ricardo Bravo en el Salón Rojo del Centro Cívico y firmaron el convenio para la realización en la Ciudad Termal de la Final Provincial de los Juegos Evita de la disciplina Fútbol, y de la misma instancia de los Juegos Abuelos en Acción.Luego de la reunión, Gómez brindó detalles de las actividades: “Hemos tenido un encuentro de trabajo con el intendente Bravo y con todo su equipo del área de Deportes y Turismo. Después de dos años de pandemia estamos muy contentos de poder volver a vivir la competencia más inclusiva de Latinoamérica”.“La inversión del Estado provincial en estas competencias ronda los 30 millones de pesos; esto es realmente importante porque nos permite que quienes visiten la localidad, quizás muchos de ellos no han venido nunca, tendrán la oportunidad de disfrutar de la hermosa Federación. Como nos ha marcado el gobernador Gustavo Bordet, tenemos que hacer todo lo posible desde la inversión y desde el trabajo de nuestro equipo para que todo salga de la mejor manera”, agregó Gómez.Por último, el secretario de Deportes indicó: “Esperemos que toda la ciudad y los vecinos acompañen esta fiesta del deporte provincial y que les den a los competidores que los visitan todo el calor y todo el amor para que se vayan más que conforme como sucederá en la ciudad”.En el encuentro también se charló de varios aspectos del ámbito deportivo local y desde la Secretaría de Deportes se dieron a conocer todos programas con los que el Gobierno provincial busca fortalecer la participación de los distintos sectores de la sociedad en prácticas deportivas.Más tarde los funcionarios se trasladaron al predio en el cual se construye la pista de atletismo del futuro polideportivo, donde Gómez visualizó los avances de la obra y los detalles del proyecto que ejecuta el municipio.Estuvieron presentes el director de Deportes de Federación, Alejandro Borda; Fabián Monzón, integrante del grupo de la Secretaría de Deportes; el jefe Departamental de Arquitectura, Raúl Bruno, y el coordinador de Comedores Escolares del Departamento, Fernando Ronher, entre otros.Federación será sede de las finales provincial de las categorías sub 14 y sub 16, mixtas, de fútbol los días 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre, mientras que la instancia final de los Juegos Abuelos en Acción, evento para personas mayores, se disputará los días 21, 22 y 23 de septiembre. En esas fechas la ciudad recibirá a más de 900 niñas y niños y más de 1.300 adultos mayores.El secretario de Deportes, José Gómez, también visitó la ciudad de Concordia para reunirse con el secretario de Deportes y Educación, Marcelo Cresto, con el objetivo de dialogar respecto de los Juegos Evita y de los distintos programas de Deportes.En esta oportunidad se profundizó en algunos detalles para la organización de los Juegos, como así también se plantearon algunos proyectos articulados entre la provincia y el municipio en pos del crecimiento del deporte concordiense.